खकवाडीत समीर भगतची मिरवणूक
पारगाव, ता. १५ : आंबेगाव तालुक्याच्या पूर्व भागातील खडकवाडी येथील समीर किसन भागवत याची भारत सरकारच्या कृषी आणि अन्न उत्पादन निर्यात विकास प्राधिकरण भारत सरकारमध्ये साहाय्यक महा व्यवस्थापक ( वर्ग-१) पदी देशात प्रथम क्रमांक येऊन निवड झाल्याबद्दल ग्रामस्थांतर्फे मिरवणूक काढून जाहीर नागरी सत्कार करण्यात आला.
पारगाव कारखाना पोलिस ठाण्याचे साहाय्यक निरीक्षक नेताजी गंधारे, सेवानिवृत्त पोलिस निरीक्षक मधुकर शिंदे, पोलिस अधिकारी बंडू वारे यांच्या हस्ते समीरचा सत्कार करण्यात आला. कार्यक्रमाचे अध्यक्ष पोपट वीरकर यांनी भूषविले. यावेळी समीर भागवत व त्यांचे सहकुटुंब उपस्थित होते. या कार्यक्रमानिमित्त जिल्हा परिषदेचे माजी उपाध्यक्ष विवेक वळसे पाटील, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाचे पुणे जिल्ह्याचे अध्यक्ष देवदत्त निकम , माजी जिल्हा परिषद उपाध्यक्ष अरुण गिरे, निरगुडसरचे सरपंच रवींद्र वळसे पाटील, भाजप तालुका मंडल अध्यक्ष किरण वाळुंज, रोहिणी वाळुंज, अंकिता वाळुंज, गणेश पंडित, सरपंच सविता डोके, उपसरपंच आदिनाथ सुक्रे, नाथा सुक्रे ,उदय डोके,कमल सुक्रे उपस्थित होते. या कार्यक्रमाचे आयोजन जिल्हा परिषद, माध्यमिक शाळा, दोन्ही शाळा व्यवस्थापन समिती, माजी विद्यार्थी विकास प्रबोधिनी संघ व ग्रामस्थांच्या वतीने करण्यात आले होते.
06342
