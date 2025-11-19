रांजणगाव ओझर अष्टविनायक महामार्गावर वारंवार अपघात घडणाऱ्या ठिकाणी गतिरोधक बसवल्याने नागरिकांनी समाधान व्यक्त केले आहे.
पारगाव, ता. १९ : पोंदेवाडी (ता. आंबेगाव) हद्दीतून जाणाऱ्या रांजणगाव ओझर अष्टविनायक महामार्गांवर रोडेवस्ती येथे गतिरोधक बसविल्याने परिसरातील नागरिकांनी समाधान व्यक्त केले आहे.
रांजणगाव-ओझर अष्टविनायक महामार्गाचे काम झाल्यामुळे या रस्त्यावरून मोठ्या प्रमाणात वाहतूक वाढली आहे. वाहनांचा वेग जास्त असल्याने या महामार्गांवर रोडेवाडी फाटा (पोंदेवाडी) ते कवठे येमाईदरम्यान वारंवार अपघात घडले आहेत. यामध्ये काहींना जीव गमवावा लागला आहे. रोडेवाडी येथे रस्त्याच्या दोन्ही बाजूला घरे असल्याने स्थानिक शेतकरी, महिला व लहान मुले रस्ता ओलांडून ये-जा करत आहे. जून महिन्यात या ठिकाणी रस्ता ओलांडत असताना भरधाव वेगाने आलेल्या मोटारीने धडक दिल्याने शिवराज सुनील रोडे या सहावर्षीय बालकाचा मृत्यू झाला होता. त्यावेळी माजी सहकार मंत्री दिलीप वळसे पाटील यांची स्थानिक ग्रामस्थ सुनील रोडे, नीलेश पडवळ, संदीप रोडे, नामदेव रोडे, विजय रोडे, मिनीनाथ रोडे, दत्ता रोडे, सुभाष रोडे, लहू रोडे, शरद रोडे आदींनी भेट घेऊन या ठिकाणी गतिरोधक बसवण्याची मागणी केली होती. माजी सहकारमंत्री दिलीप वळसे यांच्या सूचनेवरून संबंधित ठेकेदाराने मंगळवारी (ता. १८) सायंकाळी रोडेवस्ती येथे गतिरोधक बसविल्याने नागरिकांनी समाधान व्यक्त केले आहे.
