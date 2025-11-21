हरिण, रानडुकरांमुळे पिकांचे पहाडदरा परिसरात नुकसान
पारगाव, ता. २१ : आंबेगाव तालुक्याच्या पूर्व भागातील पहाडदरा, धामणी व मांदळेवाडी परिसरात रानडुकरे व हरिण यांचा उपद्रव वाढला आहे. पहाडदरा (ता. आंबेगाव) येथील वाघदरा परिसरात उपसरपंच कैलास वाघ यांच्या शेतातील ज्वारीच्या उभ्या पिकांचे रानडुकरे व हरणांनी मोठ्या प्रमाणात नुकसान केले आहे. वनविभागाने नुकसानीचे पंचनामे करून नुकसान भरपाई द्यावी, अशी मागणी उपसरपंच कैलास वाघ यांनी केली आहे.
गावांमध्ये बिबट्यामुळे अगोदरच त्रस्त असलेले शेतकरी आता रानडुकरे, तसेच हरणाच्या त्रासाने हैराण झाले आहेत. रानडुकरे व हरिण कळपाने येऊन शेतातील ज्वारी व बटाट्याच्या पिकांची मोठ्या प्रमाणात नासधूस करत आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होत आहे.
तालुक्याच्या पूर्व भाग बिबट प्रवण क्षेत्र असल्याने परिसरातील शेतकरी बिबट्याच्या दहशतीखाली वावरत आहे.
