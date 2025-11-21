चंपाषष्ठीनिमित्त धामणीत घटस्थापना
पारगाव, ता. २१ : धामणी (ता. आंबेगाव येथील कुलस्वामी म्हाळसाकांत खंडोबा मंदिरात श्री मार्तंडभैरव चंपाषष्ठी षडरात्र उत्सवानिमित्त घटस्थापना करण्यात आली. यावेळी सखाराम महाराज संस्थान अंमळनेरचे प्रमुख महंत प्रसाद महाराज अंमळनेरकर आणि मानकरी, सेवेकरी, ग्रामस्थ उपस्थित होते. पहाटे स्वयंभू सप्तशिवलिंगाचा अभिषेक आणि आरती झाली. ‘खंडोबाचे नवरात्र’ हे मार्गशीर्ष शुद्ध प्रतिपदा ते मार्गशीर्ष शुद्ध षष्ठी असे सहा दिवस साजरे केले जाते. मार्गशीर्ष शुद्ध षष्ठी म्हणजेच चंपाषष्ठी. या कालावधीत देवापुढे नंदादीप ठेवतात देवाला बेल, दवणा व चाफ्याची, झेंडूची फुले वाहिली जातात. पंचक्रोशीतील आणि गावातील प्रत्येक कुटुंबातील किमान एक व्यक्ती खंडोबाच्या नवरात्राचा उपवास धरतो. चंपाषष्ठी दिवशी घट उठल्यानंतर या उपवासाची सांगता होते.
खंडोबाच्या कुलधर्मासाठी व चंपाषष्ठी या दिवशी ठोम्बरा.(जोंधळे शिजवून त्यात दही व मीठ घातलेले) कणकेचा रोडगा, वांग्याचे भरीत, पातीचा कांदा आणि लसूण हे पदार्थ नैवेद्यात असतात. मंदिरात सोमवारी (ता. २४) सामुदायिक श्री मल्हारी सप्तशती पारायण पाठ होणार आहे. चंपाषष्ठीच्या दिवशी बुधवारी (ता. २६) पहाटे चंपाषष्ठी भंडारा उत्सव मंडळाच्या हस्ते स्वयंभू सप्तशिवलिंगाचा रुद्राभिषेक, दुग्धाभिषेक, आरती होणार असून सकाळी नऊ वाजता भक्ती वेदान्त वारकरी शिक्षण संस्थेचे खंडाळे (ता. शिरूर) संस्थापक संतोष महाराज खेडकर यांचे कीर्तन होणार आहे. त्यानंतर पाच नामाची जागरणाची सुरुवात होईल. दर्शनासाठी येणाऱ्या भाविकांसाठी चंपाषष्ठी भंडारा उत्सव मंडळाच्या वतीने महाप्रसादाचे आयोजन केल्याचे सेवेकरी आणि ग्रामस्थांनी सांगितले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.