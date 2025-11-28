अवसरीतील भोकरवस्तीत जेरबंद
पारगाव, ता.२८: अवसरी बुद्रूक (ता. आंबेगाव) येथील भोकरशेत वस्तीत मागील काही महिन्यापासून धुमाकूळ घालत असणाऱ्या बिबट्याला जेरबंद करण्यात वनविभागाला यश आले असल्याची माहिती मंचर वनपरिक्षेत्र अधिकारी विकास भोसले यांनी दिली.
येथील भोकरशेत वस्तीत मागील काही महिन्यांपासून चार ते पाच बिबट्यांचा वावर आहे. नागरिकांना दररोजची कामे करताना बिबट्याचे दर्शन होत असते. पाळीव प्राण्यावर बिबट्याने हल्ला करण्याच्या घटना घडल्या आहेत. अरुण सीताराम हिंगे यांच्या गोठ्यातील जनावरांवर बिबटे लक्ष ठेऊन होते, त्यांच्यावर हल्ला करण्याचा प्रयत्न करत होते, या संदर्भात वनविभागाकडे तक्रार केली असता वनविभागाने शनिवारी बापू सातकर यांच्या शेतात पिंजरा लावला. शुक्रवारी (ता. २७) पहाटेच्या सुमारास बिबट्या पिंजऱ्यात जेरबंद झाला, ही माहीत मिळतच वनरक्षक सी. एस. शिवशरण, बिबट शीघ्र कृती दलाचे देवेंद्र वाघ, हर्षल गावडे, प्रकाश हिले, दीपक भोंडवे यांनी घटना स्थळी जाऊन बिबट्याला ताब्यात घेतले आहे. बिबट्या हा अंदाजे तीन ते साडेतीन वर्षाचा असून नर जातीचा असल्याचे वनविभाने सांगितले. आज एक बिबट्या जरी जेरबंद झाला तरी अजून या परिसरात अनेक बिबटे असल्याचे प्रवीण हिंगे यांनी सांगितले. दरम्यान, जारकरवाडीच्या ढोबळेवाडी येथील दऱ्यात बाबूराव महाराज ढोबळे यांच्या शेतात अंदाजे तीन महिने वयाचा बिबट्या मृत अवस्थेत आढळून आला आहे. मागील आठवड्यात या परिसरात बिबट मादी व बिबट नर यांची जोडी दिसून आली होती. त्यांना जेरबंद करण्यासाठी वनविभागाने पिंजरा देखील लावला होता. मात्र त्यात बिबट्या अडकला नाही. या बिबट्याचा मृत्यू नेमका कशामुळे झाला हे त्याच्या शवविच्छेदना नंतर समोर येणार असल्याचे वनपाल पूजा कांबळे यांनी सांगितले.
