दत्तात्रेय वळसे पाटील यांना पारगाव येथे आदरांजली
पारगाव, ता. १२ : पारगाव (ता. आंबेगाव) येथील भीमाशंकर सहकारी साखर कारखाना येथे सहकारमहर्षी, माजी आमदार स्वर्गीय दत्तात्रेय गोविंदराव वळसे पाटील यांच्या जयंतीनिमित्त कार्यस्थळावरील त्यांच्या स्मारकामध्ये आदरांजली वाहण्यात आली.
दत्तात्रेय गोविंदराव वळसे पाटील यांची जयंती दरवर्षी दत्त जयंतीच्या दिवशी साजरी केली जाते. यावेळी कारखान्याचे उपाध्यक्ष प्रदीप वळसे पाटील, संचालक अशोक घुले, रामचंद्र ढोबळे, बाबासाहेब खालकर, दादाभाऊ पोखरकर, शांताराम हिंगे, आनंदराव शिंदे, मच्छिंद्र गावडे, सीताराम लोहोट, ज्ञानेश्वर अस्वारे, रामहरी पोंदे, पोपटराव थिटे, नितीन वाव्हळ, पुष्पलता जाधव, प्रिया बाणखेले, कार्यकारी संचालक चंद्रकांत ढगे, सचिव रामनाथ हिंगे, मुख्य शेतकी अधिकारी दिलीप कुरकुटे, ब्रिजेश लोहोट, कैलास गाढवे, सुरेश शिंदे व मोठ्या संख्येने कर्मचारी उपस्थित होते.
