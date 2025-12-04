पारगावला भरदुपारी दागिन्यांची चोरी
पारगाव, ता. ४ : पारगाव (ता. आंबेगाव) येथील माळी मळ्यामध्ये आज भरदुपारी बाबाजी ज्ञानेश्वर ढोबळे यांच्या बंद घराचा कडी कोयंडा तोडून अज्ञात चोरट्यांनी कपाटातून सुमारे दहा तोळे वजनाचे सोन्याचे दागिने चोरून नेले. माळीमळा व दातखिळे मळा यादरम्यान बाबाजी ढोबळे यांचे घर आहे.
आज सोनमाळच्या खंडोबाची यात्रा असल्याने ढोबळे कुटुंबियांसह मंदिरात जागरण घालण्यासाठी गेले होते. दोन वाजण्याच्या सुमारास बाबाजी ढोबळे व त्यांची सून प्रतीक्षा सागर ढोबळे घरी आले असता घराचा दरवाजा उघडा दिसला. दरवाजाचे कडी कोयंडा, कुलुप तोडलेले होते. त्यांनी आत जाऊन पाहिले तर कपाटाचा दरवाजा तोडलेला दिसला. कपाटातील सामान अस्ताव्यस्त पडलेले होते. कपाटामध्ये ठेवलेले ढोबळे यांचे अडीच तोळे वजनाच्या दोन अंगठ्या तसेच सून प्रतीक्षा यांचा हार, कानातील दागिने , गळ्यातील पान व लहान मुलांचे दागिने असे एकूण साडेसात तोळे वजनाचे सोन्याचे दागिने चोरीला गेले होते. यानंतर, पारगाव कारखाना ठाण्याच्या पोलिसांनी घटनास्थळी भेट देऊन माहिती घेतल्याचे सहाय्यक पोलिस निरीक्षक नेताजी गंधारे यांनी सांगितले.
दरम्यान, ढोबळे यांच्या घराजवळील शेतात राजश्री सुदाम ढोबळे काम करीत होत्या. दुपारी दीड वाजण्याच्या सुमारास तिघेजण मोटारसायकल वरून आलेले त्यांनी पाहिले. त्यांनी तोंडाला मास्क लावला होता. राजश्री यांना वाटले की. बाबाजी ढोबळे यांच्या ओळखीचे कोणी तरी असेल. त्यामुळे त्यांनी जास्त लक्ष दिले नाही. चोरीची घटना घडल्यानंतर त्या अज्ञात तिघांवर संशय बळावला आहे.