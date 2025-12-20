मांदळेवाडीत मेंढपाळाला कुऱ्हाडीने मारहाण
पारगाव ता. २० : मांदळेवाडी (ता. आंबेगाव) येथे, ‘तलावामध्ये बकऱ्यांना पाणी पाजायचे नाही. तुमची बकरे रस्त्याच्या खाली उतरवायची नाही,’ असे म्हणून लाथाबुक्क्याने मारहाण करून दमदाटी करत लहानू बुका कोळपे (वय ६०, मूळ रा. शिंदेवाडी- मलठण, ता. शिरूर; सध्या रा. मांदळेवाडी) या मेंढपाळाच्या कपाळावर मध्यभागी कुऱ्हाड मारून गंभीर जखमी करून जिवे मारण्याचा प्रयत्न केल्याप्रकरणी एक अल्पवयीन मुलासह एकूण पाच जणांच्या विरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे. त्यापैकी दोन जणांना अटक केली आहे.
याबाबत पारगाव कारखाना पोलिसांनी माहिती दिली की, बायडाबाई लहानू कोळपे या गुरुवारी (ता. १८) दुपारी सव्वातीन वाजण्याच्या सुमारास मांदळेवाडी येथे पिंपळवाडीकडे जाणारे रस्त्याने त्यांच्या सोबत असलेल्या लोकांसह बकरे घेऊन जात होते. त्यावेळी पोपट चंदर आदक, संस्कार पोपट आदक, सुनिता पोपट आदक, चंदर नारायण आदक व एक अल्पवयीन मुलगा (सर्व रा. मांदळेवाडी) हे बेकायदा जमाव जमवून आले. त्यातील पोपट याने जातिवाचक उल्लेख करून, अजिबात तलावामध्ये बकऱ्यांना पाणी पाजायचे नाही. तुमची बकरे रस्त्याच्या खाली उतरवायची नाही, असे म्हणून त्याच्या हातातील कुऱ्हाडीने लहानू कोळपे यांना उद्देशून, ‘आज जिवे मारतो, तुला जिवंत ठेवणार नाही,’ असे म्हणून कपाळावर मध्यभागी कुऱ्हाड मारून गंभीर जखमी करून जिवे मारण्याचा प्रयत्न केला. तर, संस्कार, सुनीता, चंदर व एक अल्पवयीन मुलगा या सर्वांनी कोळपे कुटुंबातील सर्वांना दगड फेकून मारून शिवीगाळ व दमदाटी केली. तसेच, सुनीता हिने कोळपे यांची मुलगी गऊबाई रामदास शिंदे यांना खाली पाडून लाथाबुक्क्यांनी मारहाण केली. त्यानंतर त्या सर्वांनी मेंढपाळाला धमकी देत, ‘तुम्ही परत मांदळेवाडी येथे बकरे घेवुन यायची नाही. आला तर तुम्हाला जिवे मारून टाकू,’ अशी धमकी दिली.
याप्रकरणी पारगाव कारखाना पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे. यापैकी पोपट व चंदर या दोघांना अटक करून शनिवारी घोडेगाव न्यालयात हजर केले. न्यायालयाने त्यांना सोमवारपर्यंत (ता. २१) पोलिस कोठडी सुनावली आहे. पुढील तपास सहाय्यक पोलिस निरीक्षक नेताजी गंधारे यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलीस उपनिरीक्षक भाऊसाहेब लोकरे करत आहेत.
