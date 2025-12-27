लाखणगावात ऊसाच्या शेतात सापडले बिबट्याचे तीन बछडे
पारगाव, ता. २७ : लाखणगाव (ता. आंबेगाव) येथील वाण्याचा मळा येथे शनिवारी (ता.२७) सकाळी साडेदहाच्या सुमारास ऊसतोड सुरू असताना शेतात बिबट्याचे तीन बछडे आढळून आले.
मंचर कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे संचालक लक्ष्मण दत्तात्रेय बाणखेले यांच्या शेतात ऊसतोड सुरू होती. त्यावेळी बछडे आढळून आले. यामुळे खबरदारीचा उपाय म्हणून ऊसतोड थांबवण्यात आली. शेतकरी संतोष तागड यांनी वनविभागाला कळविल्यानंतर वनरक्षक पूजा कांबळे, वनसेवक रामा वळसे, गावडेवाडी-अवसरी बुद्रुक बिबट शीघ्र कृती दलाचे बाप्पू वाघ, हर्षल गावडे, दीपक भोंडवे यांनी तातडीने घटनास्थळी जाऊन तिन्ही बछडे ताब्यात घेतले. मादी बिबट व बछड्यांची ताटातूट होऊ नये, मादीला तिन्ही बछडे नेता यावे म्हणून मंचर वनपरिक्षेत्र अधिकही विकास भोसले यांच्या मार्गदर्शनाखाली बछडे सापडले तेथे प्लॅस्टिकच्या क्रेटमध्ये तिन्ही बछडे ठेवले आलेत. त्या ठिकाणी ट्रॅप कॅमेरे लावले असून वनविभागाचे कर्मचारी लक्ष ठेऊन असल्याचे कांबळे यांनी सांगितले.
06455
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.