तंटामुक्तीच्या अध्यक्षपदी जनार्दन पानसरे
आपटाळे, ता. २१ : काले (ता. जुन्नर) येथील तंटामुक्ती समिती अध्यक्षपदी जनार्दन पानसरे तर उपाध्यक्षपदी लक्ष्मण पानसरे यांची बिनविरोध निवड करण्यात आली. येथे झालेल्या ग्रामसभेत समितीच्या नवनिर्वाचित कार्यकारिणीची निवड करण्यात आली.
यामध्ये कुलदीप नायकोडी, तान्हाजी भालेकर, शशिकांत पानसरे, सागर केदार, आशा भागवत, दीपाली पानसरे, अविनाश पानसरे, प्रयाग पानसरे, सतीश पानसरे, पंकज पानसरे, अजिंक्य पानसरे, भाविक पानसरे, गंगाराम भालेकर, गोपाळ भालेकर, शैला पारधी, अलका केदार यांची सदस्यपदी नियुक्ती करण्यात आली.
