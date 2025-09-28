बाळोबाची वाडी येथे घराचे नुकसान
आपटाळे, ता. २८ ः जुन्नर तालुक्याच्या पश्चिम आदिवासी भागात शनिवारी (ता. २७) सायंकाळी सात वाजल्यापासून सुरू झालेल्या मुसळधार पावसामुळे नुकसानीच्या घटना घडल्या आहेत. काले (ता. जुन्नर) येथील बाळोबाचीवाडी येथील रामचंद्र भागूजी काळे यांच्या घराची भिंत कोसळल्याने काळे यांचा संसार उघडल्यावर पडला आहे. सुदैवाने यामध्ये कोणतीही जीवितहानी झाली नाही.
डोंगराच्या पायथ्याशी असलेल्या बाळोबाचीवाडी येथे शनिवारी रात्रीपासून सुरू असलेल्या पावसामुळे डोंगरावरून मोठ्या प्रमाणात पाण्याचा प्रवाह वाहून आला. त्यामुळे काळे यांच्या घराची भिंत कोसळली. घरात पाणी शिरल्यामुळे वस्तूंचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले आहे.
या नुकसानीला सार्वजनिक बांधकाम विभाग जबाबदार असल्याचा आरोप सरपंच कुलदीप नायकोडी यांच्यासह स्थानिक ग्रामस्थांनी केले आहे.
पावसाळ्यात डोंगरावरून पाण्याचा प्रवाह मोठ्या प्रमाणावर असून, हे पाणी जाण्यासाठी मोठ्या आकाराच्या मोऱ्या टाकाव्या, अशी वारंवार मागणी ग्रामस्थांनी बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांना केली. मात्र, बांधकाम विभागाकडून कोणत्याही प्रकारची दखल घेतली जात नसल्याची खंत स्थानिक ग्रामस्थांनी व्यक्त केली. या घटनेचा पंचनामा करून शासनाने नुकसान भरपाई देण्याची मागणी केली आहे.
