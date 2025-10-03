आदिवासी संघटनांचा जुन्नरमध्ये आज मोर्चा
आपटाळे, ता. ३ : राज्यातील धनगर व बंजारा समाजाकडून अनुसूचित जमाती एसटी प्रवर्गात समाविष्ट करून घेण्यासाठी गेले काही दिवस आंदोलन सुरू असल्याने धनगर व बंजारा समाजाच्या मागणीच्या विरोधात तालुक्यातील आदिवासी संघटनांकडून जुन्नर येथे शनिवारी (ता. ४) मोर्चाचे आयोजन केले असल्याची माहिती आदिवासी नेते दत्ता गवारी यांनी दिली.
राज्य शासनाने हैदराबाद गॅजेटनुसार कुणबी नोंदी असलेल्या मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्याचा शासन निर्णय काढला. त्याच पार्श्वभूमीवर राज्यातील धनगर व बंजारा समाजाकडून हैदराबाद गॅजेटच्या आधारावर अनुसूचित जमाती एसटी प्रवर्गात समाविष्ट करण्याची मागणी गेल्या काही दिवसांपासून जोर धरू लागली आहे. त्यामुळे राज्यातील अनुसूचित जमाती प्रवर्गात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. त्यामुळे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी व राज्यातील आदिवासी समाजावर अन्याय होऊ नये म्हणून या मोर्चाचे आयोजन केल्याचे गवारी यांनी सांगितले. या मोर्चामध्ये तालुक्यातील सर्व आदिवासी संघटना रस्त्यावर उतरणार आहेत. जुन्नर शहरातील छत्रपती शिवाजी महाराज पुतळा चौकातून सकाळी अकरा वाजता मोर्चाला सुरुवात होणार आहे.
