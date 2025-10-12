बिबट्याला जेरबंद करण्यात निमगिरीत वनविभागाला यश
आपटाळे, ता. १२ : निमगिरी (ता. जुन्नर) येथील आंबेची वाडीत बिबट्याला जेरबंद करण्यात वनविभागाला यश आले. ही घटना रविवारी (ता. १२) सकाळी सहाच्या सुमारास घडली. बिबट्या जेरबंद झाल्यामुळे स्थानिक ग्रामस्थांनी सुटेकाचा निःश्वास टाकला.
जुन्नर तालुक्याच्या पश्चिम आदिवासी भागात देखील बिबट्याचे उपद्रव वाढू लागले आहे. निमगिरी येथे गेल्या मागील आठवड्यात बिबट्याने धुमाकूळ घालत जनावरांचा फडशा पाडला होता. येथील अनेक शेतकऱ्यांच्या शेळ्या त्याने फस्त केल्या होत्या. यामुळे सरपंच विठ्ठल रडे, शंकर साबळे, विलास गाडे, दादाभाऊ साबळे, बाळू रडे, विकास भालिंगे यांनी तत्काळ वनविभागाकडे मागणी करत पिंजरा लावण्याची मागणी केली. वनविभागाने शुक्रवारी (ता ३) आंबेची वाडी येथील शेतकरी होना दगडू साबळे यांच्या शेतामध्ये पिंजरा लावला. या पिंजऱ्यात बिबट्या जेरबंद झाला. तो बिबट्या नर असून ८ वर्षे वयाचा होता, असे वनपरिक्षेत्र अधिकारी प्रदीप चव्हाण यांनी सांगितले. या बिबट्याला माणिकडोह येथील बिबट निवारा केंद्रात हलविण्यात आले असल्याचे वनपाल तृप्ती फल्ले व वनरक्षक स्वरूप रेंगडे यांनी सांगितले.
दरम्यान, आदिवासी भागात देखील बिबट्याचा प्रादुर्भाव वाढल्याने आदिवासी भागातील शेतकऱ्यांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.