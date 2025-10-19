बारववासीयांची जुन्नर मदारयादीत नावे
आपटाळे, ता. १९ : जुन्नर नगरपालिकेच्या हद्दीजवळ असणाऱ्या पाडळी बारव ग्रामपंचायतीमधील बारव गावातील काही ग्रामपंचायत सदस्यांसह बहुसंख्य मतदारांची नावे जुन्नर नगरपालिकेच्या मतदार यादीत आल्यामुळे नगर पालिकेच्या भोंगळ कारभाराविषयी तीव्र नाराजी व्यक्त करण्यात येत आहे.
याबाबत सविस्तर माहिती अशी की, बारव ही झपाट्याने वाढलेली लोकवस्ती असून ही गाव जुन्नर शहराच्या सीमेवर असणाऱ्या पाडळी ग्रामपंचायत हद्दीतील आहे. आजमितीस बारव या गावाची लोकसंख्या आठ हजारांपेक्षा अधिक असून मतदार संख्या साडेचार हजारांपेक्षा अधिक आहे. तर गेल्या अनेक वर्षांपासून बारव येथे कायमस्वरूपी वास्तव्यास असलेल्या बहुतांशी नागरिकांचे मतदान हे अजूनही जुन्नर शहर अथवा त्यांच्या गावच्या मतदार यादीत असल्याचे दिसून येते. या गावातील मतदारांना अद्याप स्वतंत्र मतदान केंद्र नसल्याने लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीसाठी या मतदारांना जुन्नर शहरातील मतदान केंद्रावर जावे लागते. त्यामुळे जुन्नर शहरातील मतदार यादीत बारव येथील जवळपास ८०० पेक्षा अधिक नावांचा समावेश पाहावयास मिळत असल्याचे माजी सरपंच संतोष केदारी यांनी सांगितले.
नोव्हेंबर २०२३ मध्ये पाडळी बारव ग्रामपंचायतीची पंचवार्षिक निवडणूक पार पडली. जुन्नर नगरपालिकेने काही दिवसांपूर्वी जी मतदार यादी जाहीर केली त्यामध्ये पाडळी बारव ग्रामपंचायत निवडणुकीत मतदान केलेल्या मतदारांची नावे आढळून आली आहेत. त्यामुळे या मतदारांकडून दुबार मतदान होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही तर या अतिरिक्त मतदानाचा लाभ घेण्याचा काही इच्छुकांचा आटापिटा असल्याने ही नावे वगळली जात नसल्याचा आरोप केला जात आहे. ग्रामपंचायत पाडळी बारवसाठी स्वतंत्र मतदान केंद्र नसल्याने ग्रामपंचायत व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूक प्रसंगी प्रत्येक वेळी नव्याने मतदार यादी तयार करावी लागते. शासनाने स्वतंत्र मतदान केंद्र तयार केल्यास जुन्नर शहरातील मतदार यादीत बारवमधील नावे समाविष्ट झाल्याचा घोळ संपेल. प्रशासनाने बारवसाठी स्वतंत्र मतदान केंद्र निर्माण करावे, अशी मागणी केदारी यांनी केली.
गेल्या २० वर्षांपेक्षा अधिक काळापासून बारवमधील नावे जुन्नर नगरपालिका मतदार यादीत येत असून वारंवार ही नावे कमी करण्यासाठी प्रयत्न करून देखील नगरपालिका कार्यवाही करत नाही तसेच बारवसाठी स्वतंत्र मतदान केंद्र नसल्यामुळे हा घोळ होत आहे.
- संतोष केदारी, माजी सरपंच, पाडळी ग्रामपंचायत
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.