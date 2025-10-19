जुन्नर येथील बाजारात कांद्याच्या भावात वाढ
आपटाळे, ता. १९ : जुन्नर तालुका कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या जुन्नर आवारात रविवारी (ता. १९) झालेल्या कांदा लिलावात गोळा कांद्याला प्रतिदहा किलोस १६१ रुपयांपर्यंत बाजारभाव मिळाला, अशी माहिती सभापती ॲड. संजय काळे व सचिव रूपेश कवडे यांनी दिली.
बाजाराच्या आवारात जवळपास सोळा हजाराहून अधिक कांद्याच्या पिशव्यांची आवक झाली. गेल्या लिलावाच्या तुलनेत बाजारभावात वाढ झाल्याने कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांमधून समाधान व्यक्त करण्यात आले.
पावसामुळे कांदा खराब होण्याचे प्रमाण वाढल्याने शेतकऱ्यांनी कांदा विक्रीसाठी बाजारात आणला होता. ज्या शेतकऱ्यांकडे कांदा साठवणुकीची सोय आहे, अशा शेतकऱ्यांनी बाजारभाव अजून वाढेल. या आशेने कांदा चाळीमध्ये कांदा साठवून ठेवला आहे. दिवाळीमुळे आवक कमी असून आठ दिवस बाजार बंद असल्यामुळे बाजारभाव वधारल्याची माहिती उत्कृष्ट आडतदार पुरस्कार प्राप्त व्यापारी विजय कबाडी यांनी सांगितले.
लिलावात कांद्याला मिळालेला बाजारभाव पुढीलप्रमाणे:- गोळा -१६१, एक नंबर-१४० ते १५१, दोन नंबर- ९० ते १४०, गोलटी - ४० ते १००, बदला - २० ते ६०
