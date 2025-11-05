खानगावात आजपासून हरिनाम सप्ताह
आपटाळे, ता. ५ : खानगाव (ता. जुन्नर) येथे गुरुवार (ता. ६) ते गुरुवार (ता. १३) या कालावधीत अखंड हरिनाम सप्ताहाचे आयोजन केल्याची माहिती पंचायत समितीचे माजी सदस्य दिलीप गांजाळे, उपसरपंच सुभाष कामटकर यांनी दिली. अखंड हरिनाम सप्ताहाचे हे पन्नासावे वर्ष असल्याने सुवर्ण महोत्सवी वर्ष साजरे करण्यात येत आहे.
या कालावधीत दररोज पहाटे चार ते सहा काकडा आरती, सकाळी सहा ते सात सहस्त्रनाम, सकाळी सात ते दहा ग्रंथराज ज्ञानेश्वरी पारायण, सकाळी दहा ते बारा गाथा भजन, दुपारी दोन ते तीन नेमाचे भजन, सायंकाळी पाच ते सहा हरिपाठ, सायंकाळी सात ते नऊ हरीकीर्तन, रात्री नऊ वाजता महाप्रसाद तर अकरा नंतर हरिजागर आदी धार्मिक कार्यक्रम पार पडणार आहेत. तर विशाल महाराज खोले, माउली महाराज कदम, सुनील महाराज झांबरे, केशव महाराज उखळीकर, उमेश महाराज दशरथे, अमृत महाराज जोशी, डॉ. विकसानंदजी मिसाळ, डॉ. तुकाराम महाराज मुंढे यांची कीर्तन सेवा पार पडणार असून परमहंस परिव्राजकाचार्य आचार्य स्वामी हरी चैतन्यानंद सरस्वती यांचे काल्याचे कीर्तन होणार आहे.
