आचररसंहितेच काटेकोरपणे पालन करा - अमोल कदम
आपटाळे, ता. ७ : निवडणूक आयोगाने निर्धारित केलेल्या सर्व नियमांचे उमेदवार व राजकीय पक्षाच्या पदाधिकारी, कार्यकर्ते यांनी काटेकोरपणे पालन करत आदर्श आचारसंहिता पाळावी, असे आवाहन निवडणूक निर्णय अधिकारी अमोल कदम यांनी केले.
जुन्नर येथे नगर परिषदेच्या छत्रपती संभाजी महाराज सभागृहात शुक्रवारी (ता. ७) निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर आयोजित पत्रकार परिषदेत कदम यांनी आवाहन केले. यावेळी सहायक निवडणूक निर्णय अधिकारी डॉ. चरण कोल्हे, पोलिस निरीक्षक किरण अवचर यांसह नगरपालिकेचे अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते. जुन्नर नगरपरिषद निवडणुकीसाठी एकूण दहा प्रभाग आहेत. राजकीय पक्षाच्या पदाधिकारी यांची सभा घेऊन त्यांना निवडणुकीच्या अनुषंगाने प्रामुख्याने खर्चाची मर्यादा, प्रचारासाठी वाहन वापरण्याबाबत मर्यादा, प्रचार करताना भाषेचा वापर, सभेसाठी आवश्यक परवानगी, ध्वनिक्षेपक परवानगी याबाबत सूचना देण्यात आल्या असल्याचे कदम यांनी सांगितले. दरम्यान जुन्नर नगरपरिषदेच्या निवडणुकीसाठी एकूण २३ हजार ५१५ मतदार असून त्यापैकी ११ हजार ६९८ महिला तर ११ हजार ८१७ पुरुष मतदार आहेत. सर्वाधिक मतदारांची संख्या प्रभाग क्रमांक ३ (एकूण मतदार ३०३०) मध्ये तर सर्वांत कमी मतदार संख्या प्रभाग क्रमांक १(एकूण मतदार १८६५) मध्ये आहे.
