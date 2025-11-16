जुन्नरमधील शाळांना संगणक संचाचे वाटप
आपटाळे : जुन्नर तालुक्यातील जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शाळांना झेप प्रतिष्ठान यांच्या वतीने मोफत संगणक संचाचे वाटप करण्यात आले. शनिवारी (ता.१५) जुन्नर येथील कोंडाजी बाबा डेरे आश्रम येथे या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांचा प्रतिकूल परिस्थितीमुळे शैक्षणिक विकास खुंटू नये, संगणक शिक्षणातून बौद्धिक गुणवत्तावाढ आणि कौशल्य विकास व्हावा व आधुनिक तंत्रज्ञानाचा अवलंब करून या विद्यार्थांची शैक्षणिक प्रगती साधावी या हेतूने संगणक संच दिले असल्याचे संस्थेचे अध्यक्ष विकास धनवडे यांनी सांगितले. यावेळी तालुक्यातील प्राथमिक विद्यामंदिर बारव, बालक मंदिर बारव,न्यू इंग्लिश स्कूल धामणखेल यांसह पारुंडे, इनामवाडी, दत्तनगर, खानापूर, निमदरी, चावंड,शिरोली बुद्रूक, आढी वस्ती, वैष्णवधाम, कुमशेत, ठाकरवाडी धामणी या जिल्हा परिषद शाळांना यावेळी संगणक संच भेट देण्यात आले.