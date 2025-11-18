जुन्नरमधील वैष्णवधाममध्ये कुत्र्यांचा पाडला फडशा
आपटाळे, ता. १८ : जुन्नर तालुक्यातील वैष्णवधाम येथील गवारवाडी वस्तीमध्ये एका घरातील अंगणात बिबट्या मनसोक्त वावरत असल्याचे सीसीटीव्हीत कैद झाले असून त्या बिबट्याने दोन पाळीव कुत्र्यांचा फडशा पाडला असल्याने नागरिकांमध्ये प्रचंड भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
सेवानिवृत्त पोलिस अधिकारी बाजीराव गवारी यांच्या अंगणात मध्यरात्री दीड वाजता बिबट्याने जोरात धाव घेत कुत्र्यांवर हल्ला केला. जवळपास बराचवेळ बिबट्या त्यांच्या घराच्या परिसरात व अंगणात वावरल्याचे सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कैद झाले आहे. बिबट्या मध्यरात्री दीड वाजता येऊन गेल्यानंतर पुन्हा त्याच ठिकाणी मध्यरात्री पावणेतीन वाजता देखील येऊन गेल्याचे सीसीटीव्ही फुटेजमध्ये दिसून येत आहे. वैष्णवधाम, गवारवाडी, काले, दातखिळेवाडी या परिसरात गेल्या अनेक दिवसांपासून बिबट्याचा वावर वाढला आहे. बिबट्याची संख्या देखील या भागात जास्त असल्याची शक्यता स्थानिक नागरिक व्यक्त करत आहेत. तर जनावरांवर हल्ले होण्याच्या घटनांमध्ये देखील वाढ झाली आहे. वनविभागाने तत्काळ या परिसरात पिंजरा लावून बिबट्याचा बंदोबस्त करावा, अशी मागणी बाजीराव गवारी यांनी केली आहे.
केवळ कागदोपत्रीच उपाययोजना का?
बिबट्यांची वाढती संख्या, होणारे हल्ले यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये चिंतेचे वातावरण पसरले आहे. शासन केवळ कागदोपत्रीच मानव बिबट संघर्षावर उपाययोजना करणार आहे का प्रत्यक्षात उपाययोजना कधी सुरू होणार, असा प्रश्न नागरिकांमधून विचारला जात आहे.
