येणेरे ग्रामपंचायतीचा कर सवलतीचा निर्णय
आपटाळे, ता. १९ : येणेरे (ता. जुन्नर) ग्रामपंचायतीने मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायत राज अभियान अंतर्गत नागरिकांना निवासी मालमत्ता कर व पाणीपट्टी करथकबाकी वसुलीत ५० टक्के सवलत देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या अभियानामुळे पहिल्याच दिवशी दहा टक्के करवसुली झाली अशी माहिती सरपंच अमोल भुजबळ यांनी दिली.
यासंदर्भात ग्रामपंचायतीने मंगळवारी (ता. १८) विशेष ग्रामसभेचे आयोजन केले होते. या सभेत नागरिकांनी उत्स्फूर्तपणे सहभाग घेत सवलतीचे स्वागत केले. यावेळी सरपंच भुजबळ यांनी नागरिकांना कराची रक्कम भरण्याचे आवाहन केले. या आवाहनास उपस्थित नागरिकांनी तातडीने प्रतिसाद देत कराची रक्कम भरण्यास सुरुवात केली. या अभियानामुळे दिलासा मिळाल्याची प्रतिक्रिया नागरिकांनी दिली, तर ग्रामपंचायतीने सवलत देण्याचा ठराव करून इतर ग्रामपंचायत पुढे आदर्श ठेवला आहे.
येत्या महिन्याभरात जास्तीत जास्त कर वसूल करून अभियान यशस्वी करण्यासंदर्भात प्रयत्नशील असल्याचे ग्रामविकास अधिकारी रवींद्र मलघे यांनी सांगितले.
