जुन्नर आठवडे बाजारात मोबाईल चोरांचा धुमाकूळ
जुन्नर, ता. २५ : जुन्नर शहरातील आठवडे बाजारात वाढत चाललेल्या मोबाईल चोरीच्या घटनांमुळे आठवडे बाजारात येणाऱ्या नागरिकांमध्ये असुरक्षिततेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. तर वाढत्या चोरीच्या घटनांना आळा बसविण्यात पोलिस प्रशासनाला अपयश येत असल्याचे चित्र आहे. गेल्या सहा महिन्यांच्या कालावधीत जुन्नरच्या आठवडे बाजारातून जवळपास साठ मोबाईल चोरीला गेले आहेत.
जुन्नर शहरात दर रविवारी आठवडे बाजार भरतो. शहरातील शंकरपुरा पेठ, परदेशपुरा व जुन्नर नारायणगाव रस्त्यावर हा बाजार भरला जातो. जुन्नर शहरासह पश्चिम आदिवासी भागातील नागरिक आठवडे बाजारासाठी येथे येत असतात. यावेळी होणाऱ्या गर्दीचा गैरफायदा घेऊन भुरट्या चोरांकडून नागरिकांच्या मोबाईलवर डल्ला मारला जात असल्याच्या घटना वारंवार घडत आहेत. या चोरट्य़ांकडून चोरी करण्यासाठी लहान मुलांचा वापर केला जात असल्याची चर्चा आहे.
रविवारी (ता. २३) जुन्नर शहरातील आठवडे बाजारात तीन नागरिकांचे मोबाईल चोरीला गेले. दर आठवडे बाजारात मोबाईल चोरीच्या घटना घडत असल्यामुळे नागरिक त्रस्त झाले आहेत. गेल्या सहा महिन्यांच्या कालावधीत केवळ आठवडे बाजारातून जवळपास साठ मोबाईल लंपास झाले असून त्यापैकी बावीस मोबाईल हस्तगत करण्यात पोलिस प्रशासनाला यश आले आहे.
पोलिस प्रशासनाने आठवडे बाजारात मोबाईल चोरीचा धुमाकूळ घालणाऱ्या या भुरट्या चोरांच्या मुसक्या आवळाव्यात अशी मागणी स्थानिक नागरिकांकडून केली जात आहे.