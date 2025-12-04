जुन्नरला सहलींच्या संख्येत वाढ
जुन्नर, ता. ४ : दिवाळीच्या सुट्ट्या संपल्या की शाळा व महाविद्यालयांच्या सहलींचा हंगाम सर्वत्र सुरू होतो. शालेय शिक्षणाबरोबरच विद्यार्थ्यांना चार भिंतीबाहेरील शिक्षण मिळावे या हेतूने शाळा, महाविद्यालयाकडून सहलींचे आयोजन करण्यात येते. सध्या जुन्नर तालुक्यातील किल्ले शिवनेरीसह अन्य ठिकाणी राज्याच्या कानाकोपऱ्यांतून मोठ्या प्रमाणावर सहली येण्याचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढत चालले आहे.
यामुळे तालुक्यातील पर्यटनाला चालना मिळण्यासोबतच रोजगार व व्यवसाय वृद्धी होण्यासदेखील मदत होत आहे. पावसाळ्यात नाणेघाट, दाऱ्याघाट, माळशेज घाट, आंबे हातवीज परिसर या ठिकाणी पुणे, मुंबई, ठाणे, नाशिक, अहिल्यानगर या भागातून मोठ्या प्रमाणावर पर्यटक पावसाळी पर्यटनासाठी येत असतात. यासोबतच तालुक्यात शिवनेरी, चावंड, जीवधन, नारायणगड, हरिश्चंद्रगड या गड किल्ल्यावर हजारो गिरीप्रेमी, शिवभक्त, गिर्यारोहक वर्षभर भेटी देत असतात. लेण्याद्री, ओझर, कुकडेश्वर या ठिकाणी भक्तांची रेलचेल सुरूच असते. त्यासोबतच जी. एम. आर. टी., गिब्जन पार्क या ठिकाणी विद्यार्थी व संशोधक भेटी देतात. तसेच तालुक्यात सर्वाधिक प्राचीन काळातील लेणी समूह असल्याने मोठ्या संख्येने देशी- विदेशी लेणी अभ्यासक याठिकाणी भेटी देतात. यामुळे राज्यातील शाळा व महाविद्यालयांच्या सहली तालुक्यात येण्याचे प्रमाण वाढत चालले आहे.
तालुक्यात शाळांच्या सहली वाढल्याने शहरांसह पर्यटन स्थळे असलेल्या ठिकाणी हॉटेल लॉजिंग यासारखे व्यवसाय वाढण्यास मदत होत आहे. सहलीच्या ठिकाणी शाळांनी विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने आवश्यक उपाययोजना कराव्यात. धोकादायक ठिकाणी विद्यार्थ्यांना नेऊ नये. किल्ले शिवनेरीवर कचरा होणार नाही व पर्यावरणाचे संवर्धन होईल याची दक्षता घ्यावी, असे आवाहन वनपरिक्षेत्र अधिकारी प्रदीप चव्हाण यांनी केले आहे.
महाराष्ट्र राज्याचा ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, पर्यटनस्थळांचा वारसा विद्यार्थ्यांना माहिती व्हावा. यामुळे विद्यार्थ्यांच्या ज्ञानात भर पडेल व त्यांच्या व्यक्तिमत्त्व विकासाला वाव मिळेल.
- संकेत वाबळे, शिक्षक, पी. एम. श्री. जवाहर नवोदय विद्यालय, पिंपळे जगताप.
