किल्ले शिवनेरीवर शिवचरित्र पारायण
जुन्नर, ता. ७ ः छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या ऐतिहासिक कार्याची माहिती आजच्या पिढीपर्यंत पोहचावी, या उद्देशाने किल्ले शिवनेरी (ता. जुन्नर) येथे युवकांकडून शिवचरित्र पारायण करण्यात आले. पनवेल तालुक्यातील नावडे गावातील युवक व युवती यांच्याकडून रविवारी (ता. ७) या पारायणाचे आयोजन करण्यात आले.
पनवेल तालुक्यातील नावडे गावातील श्री शिवप्रतिष्ठान हिंदुस्तानचे नवनाथ नाळे, सूरज मोरबाळे, मयूर पोटे, महेश परब, अरविंद ठाकूर, हर्ष टेंभे, अभिजित लोंढे यांसह अन्य युवकांकडून संभाजी भिडे गुरुजी यांच्या मार्गदर्शनाखाली त्यांच्या गावातील हनुमान मंदिरामध्ये गेल्या दोन महिन्यापासून शिवचरित्र पारायण सुरू केले होते. दर आठवड्याच्या रविवारी हे पारायण करण्यात येते. या आठवड्यात पारायणामध्ये छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या जन्माचा प्रसंग आल्याने सर्वांनी हे पारायण शिवजन्मस्थळ असलेल्या किल्ले शिवनेरी येथे करण्याचे ठरवले. या पारायणासाठी २१ युवक व युवती हे रविवार सकाळी सात वाजता किल्ले शिवनेरी येथे आले. गडावरील शिवजन्मस्थळ येथे सकाळी आठ वाजता सर्वांनी पारायणास सुरुवात केली.
छत्रपती शिवाजी महाराजांचे गड पाहणे म्हणजे वास्तू पाहणे नाही, तर इतिहास समजून घेणे महत्त्वाचे आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांचे चरित्र सर्वांना माहिती करून घेणे गरजेचे असून, प्रत्येक युवकाने शिवचरित्र ऐकले पाहिजे, यासाठी या उपक्रमाचे आयोजन केले होते. यापुढील काळातही हे पारायण सुरू ठेवणार असल्याचे आयोजकांनी सांगितले.
