अष्टविनायक लेण्याद्री ग्रामपंचायतीची स्थापना
जुन्नर, ता. ८ ः तालुक्यातील गोळेगाव ग्रामपंचायतीचे विभाजन होऊन त्यातून अष्टविनायक लेण्याद्री या नव्या ग्रामपंचायतीची स्थापना करण्यात आली आहे. यापूर्वी जिल्हाधिकारी कार्यालय यांच्यामार्फत २ एप्रिल २०२५ रोजी महसूली गाव जाहीर करून राजपत्र पारित केले होते.
या स्वतंत्र महसूली गावांमध्ये २१ नोव्हेंबर २०२५ रोजी स्वतंत्र ग्रामपंचायतीची स्थापना करण्याचे ग्रामविकास विभागाने राजपत्र पारित केले. त्यानुसार जिल्हा परिषदेने अष्टविनायक लेण्याद्री ही स्वतंत्र ग्रामपंचायत स्थापन करून प्रशासक/विभाजक नियुक्ती करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. गेल्या ४० वर्षांपासून या भागातील नागरिकांची स्वतंत्र ग्रामपंचायत स्थापन करण्याची मागणी मान्य झाल्याने नागरिकांमधून आनंदोत्सव साजरा करण्यात आला. यासाठी हर्षल जाधव, जितेंद्र भालेकर, मच्छिंद्र भालेकर, मारुती पारधी, चंद्रकांत मोधे, तुकाराम शिंदे, अशोक काळे, प्रकाश काळे, गणपत आधान, शिवाजी घोगरे यांसह स्थानिक नागरिकांनी प्रयत्न केले.
गोळेगाव ग्रामपंचायतीअंतर्गत यापूर्वी गोळेगाव गावठाण, कातकरी वस्ती, पांढरी वरची कातकरी वस्ती, दावघट वस्ती, काळे वस्ती, अष्टविनायक लेण्याद्री परिसरातील लेण्याद्री नगर, गणपतीची वाडी, पत्ताडवाडी, खडकवाडी, टोकाची वाडी, नवनाथवाडी, कुमशेत फाटा ठाकरवाडी, फकिरी, अष्टविनायक लेण्याद्री पायथा या वस्त्यांचा समावेश होता. या गावची लोकसंख्या अंदाजे चार हजाराहून अधिक होती. त्यापैकी नव्याने तयार झालेल्या अष्टविनायक लेण्याद्री गावामध्ये अष्टविनायक लेण्याद्री परिसरातील लेण्याद्री नगर, गणपतीची वाडी, पत्ताडवाडी, खडकवाडी, टोकाची वाडी, नवनाथवाडी, कुमशेत फाटा ठाकरवाडी, फकिरी, अष्टविनायक लेण्याद्री पायथा या वस्त्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. या नवीन झालेल्या गावाची लोकसंख्या १८०० पर्यंत आहे. तर काठवटीचा रस्ता व खत्री ओढा ही गोळेगाव आणि अष्टविनायक लेण्याद्री या दोन्ही गावांची सरहद्द निश्चित करण्यात आली असल्याचे हर्षल जाधव यांनी सांगितले.
