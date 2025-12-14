कुसूरमधील शेवंतीचे तेरा क्रेट लंपास
जुन्नर, ता १४ : कुसूर (ता. जुन्नर) अनिल वळसे यांनी वीस गुंठ्यांत शेवंतीचे उत्पादन घेतले आहे. मात्र, या शेवंतीच्या वाढलेल्या बाजारभावाचा फायदा घेऊन शुक्रवारी (ता. १२) रात्रीच्या वेळी त्यांच्या शेतातून जवळपास तेरा पेक्षा अधिक क्रेट माल लंपास केल्याची घटना घडली. यामुळे वळसे यांचे जवळपास पंचवीस हजाराहून अधिक रुपयांचे नुकसान झाले आहे.
जुन्नर तालुक्यातील कुसूर व परिसरात शेतकऱ्यांनी मोठ्या प्रमाणावर शेवंतीचे पीक घेतले आहे. सध्या शेवंतीच्या फुलाला बाजारामध्ये मोठ्या प्रमाणात मागणी आहे. शेवंतीला आजमितीस प्रतिकिलोस एकशे ऐंशी रुपये बाजारभाव मिळत आहे. शेवंतीला बाजारभाव वाढला आहे. मात्र हाच वाढलेला बाजारभाव शेवंती उत्पादकांची डोकेदुखी ठरत असल्याचे चित्र सध्या पाहावयास मिळत आहे. बाजारभाव वाढल्यामुळे रात्रीच्या वेळी शेवंतीच्या फुलांची चोरी होण्याच्या घटना वाढल्यामुळे शेवंती उत्पादकांना नव्या संकटाना सामोरे जावे लागत आहे.
सध्यामध्ये मुंबई येथे शेवंतीच्या फुलांना उच्चांकी बाजारभाव मिळत आहे. जवळपास एकशे ऐंशी रुपये प्रतिकिलो बाजारभाव शेवंतीला मिळत आहे. एका क्रेटमध्ये शेतकरी १२ ते १५ किलोपर्यंत फुले विक्रीसाठी पाठवत आहे. सर्व खर्च वजा जाता एका क्रेट मागे शेतकऱ्याला अठराशे ते एकोणीसशे रुपये मिळत आहे. मात्र या वाढलेल्या बाजारभावाने उत्पादकांची डोकेदुखी वाढली आहे.
यंदा बाजारात फुलांची आवक कमी होती, मार्गशीर्ष महिन्यामुळे फुलांना चांगले बाजारभाव मिळाले होते, काबाडकष्ट करून फुलांचे उत्पादन घेतले होते. दोन रुपये शिल्लक राहतील अशी अपेक्षा होती मात्र चोरट्यांमुळे कष्टावर पाणी फेरल्याची खंत उत्पादक शेतकरी अनिल वळसे यांनी व्यक्त केली.
