बल्लाळवाडीत महिलांसाठी आर्थिक साक्षरता अभियान
जुन्नर, ता. २३ : ग्रामीण भागातील महिलांना आर्थिक साक्षरतेबाबत जागृत केल्यास कुटुंबाचा आर्थिक स्तर उंचावण्यास मोलाची मदत होईल. बँकेच्या व्यवहारांची माहिती त्यांना दिल्यास शेतीपूरक गृहउद्योग सुरू करण्यास चालना मिळेल, असे मत पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे माजी तालुका विभागीय अधिकारी सुभाषराव कवडे यांनी व्यक्त केले.
बल्लाळवाडी ता. जुन्नर येथे जिल्हा बँक व नाबार्ड यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित आर्थिक साक्षरता अभियान प्रसंगी उपस्थितांना मार्गदर्शन करताना कवडे बोलत होते. यावेळी सरपंच संजय नायकोडी , विविध कार्यकारी सहकारी सेवा सोसायटीचे अध्यक्ष सुधीर रोकडे, उपाध्यक्ष भरत काफरे, संचालक जबाजी डोंगरे, प्रभाकर आहेर, श्रीधर गावडे, दत्तात्रेय डोंगरे, रमेश डोंगरे, सचिव सुरेश खरात, बँकेचे विशेष वसुली अधिकारी संदीप जाधव, विकास अधिकारी अनघा भालेकर,
यावेळी कवडे यांनी शेतकऱ्यांना शेतीपूरक उद्योग सुरू करण्याचे आवाहन करत या उद्योगांना जिल्हा बँकेच्या माध्यमातून पतपुरवठा करण्यात येईल असे सांगितले. शेतकऱ्यांनी पीक कर्जाची नियमितपणे परतफेड करावी कर्जमाफीबाबत येणाऱ्या अफवांवर विश्वास ठेवू नये. शासनाकडून कर्जमाफीबाबत सूचना आल्यास त्याची बँक व सोसायटीच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांपर्यंत अधिकृत माहिती दिली जाईल असे कवडे यांनी सांगितले. तर विशेष वसुली अधिकारी संदीप जाधव व विकास अधिकारी अनघा सोनवणे यांनी जिल्हा बँकेच्या विविध योजना, शैक्षणिक कर्जासह विविध कर्ज योजना, महिला बचत गटांसाठी असणाऱ्या योजना याबाबत सविस्तर माहिती दिली. सूत्रसंचालन निखिल वर्पे यांनी केले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.