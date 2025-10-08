बावडा-सराटी टोलनाक्यावर स्थानिकांना भुर्दंड
बावडा, ता. ८ ः इंदापूर तालुक्यातील बावडा हद्दीत असलेल्या संत तुकाराम महाराज पालखी महामार्गावरील टोलनाक्यावर स्थानिकांना टोलचा नाहक भुर्दंड सोसावा लागत आहे. आधार कार्ड दाखवल्यानंतर गाड्यांना येथून सोडले जाते मात्र, गाडी पुढे गेल्यानंतर पैसे वजा होत असल्याने नागरिकांमधून संताप व्यक्त होत आहे. बावडा परिसरातील नागरिक व्यवसायानिमित्त अकलूजला जातात. या नागरिकांच्या गाड्यांकडून टोल वसूल होत असल्याने ते संतप्त आहेत.
बावडा सराटी टोलनाक्यावर स्थानिक लोकांना आधार कार्ड दाखवून सवलतीचे आश्वासन मिळते. परंतु. एक किलोमीटर अंतरावर गेल्यानंतर फास्टट्रॅकमधून टोल थेट वजा होतो. यानंतर पुन्हा येऊन चौकशी केली असता कर्मचाऱ्यांकडून उत्तर दिले जात नाही व वादविवाद होतात. निरा भिमा सहकारी साखर कारखान्याचे संचालक उमेश पाटील, तसेच भाजपचे नेते विजय घोगरे व अभिजीत घोगरे यांनी याविषयी आवाज उठविला आहे.
टोलनाक्यावर लोकल लेनला आधार कार्ड किंवा ओळखपत्र दाखवेपर्यंत दुसऱ्या लेनच्या कॅमेरातून फास्टट्रॅकचे पैसे जातात. या त्रासाला कंटाळून स्थानिक नागरिक बावडा-भगतवाडी-सराटीमार्गे मोठ्या प्रमाणात वाहतूक करताना दिसतात. इंदापूर ते सराटीपर्यंत सुरू असलेल्या पालखी महामार्गाच्या वकील वस्ती-बावडा गावातील उड्डाणपूलाचे व सर्विस रोडचे काम बंद असूनदेखील वसुली केली जात आहे, यामुळे स्थानिक नागरिक, वाहचालकांमध्ये तीव्र नाराजी आहे.
येथील टोल प्रशासनला विचारले असता अधिकारी म्हणाले की, हा प्रकार आमच्या कानावर आला आहे. बावडा व सराटी या दोन्ही गावांना झिरो फास्टट्रॅक सुविधा देण्यास आम्ही कटिबंध असून स्थानिकांनी गाडीचे कागदपत्र व आधार कार्ड यांची टोलनाक्यावर नोंद करावी. ही नोंद झाल्यानंतर स्थानिक या सुविधांचा लाभ घेऊ शकतात. तर, रस्त्याच्या दुरुस्तीबाबत भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाकडे संपर्क केला असता संपर्क होऊ शकला नाही.
.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.