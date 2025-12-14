बावड्यात कृषिकन्यांकडून शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन
बावडा, ता. १३ : बावडा (ता. इंदापूर) येथे ग्रामीण जागरूकता कार्यानुभव कार्यक्रमाचे नुकतेच उद्घाटन करण्यात. यावेळी कृषिकन्यांनी शेतकऱ्यांना आधुनिक तंत्रज्ञानाची माहिती दिली.
बावडे येथे शिक्षण प्रसारक मंडळ अकलूज संस्थेच्या महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ, राहुरी अंतर्गत येणाऱ्या रत्नाई कृषी महाविद्यालय, अकलूजमधील चतुर्थ वर्षातील विद्यार्थिनी कृषी कार्यानुभव कार्यक्रमासाठी पुढील सहा महिन्यांसाठी आल्या आहेत. त्या शेतकऱ्यांना शेतीमधील नवीन तंत्रज्ञान, माहिती सांगणार आहेत. पिकाच्या लागवडीपासून ते काढणीपर्यंत मार्गदर्शनकरण्यार आहेत. कृषिकन्या साक्षी बोराटे, सुनैना जाधव, प्रतीक्षा जाधव, श्रद्धा जाधव, श्रद्धा इंगोले, अनामिका कोळेकर, प्राची कोंडलकर, कीर्ती कोळी यांचा सहभाग आहे.
यावेळी सरपंच पल्लवी गिरमे, उपसरपंच रणजित घोगरे, अंबिका पावसे, अक्षय कुंभार, प्रगतशील शेतकरी, समस्त उपस्थित होते.
कार्यक्रमात शेतकऱ्यांना प्राचार्य आर. जी. नलावडे, एस. एम .एकतपुरे, व प्रा. एम. एम. चंदनकर, प्रा. एच. वी. खराडे यांनी मार्गदर्शन केले.
