पुणे

फळबागांवर डिंक्या, मुळकूजचा प्रादुर्भाव

भुकूम, ता. १६ : मुळशी तालुक्यात सध्या सतत पाऊस पडत असल्याने पुरेशी उघडीप मिळाली नाही. खाचरे, माळरानावरून पाणी वाहत असून कायम ढगाळ वातावरण असते. फळबागांवर डिंक्या, मुळकूज व ह्युमणीसारख्या किडींच्या प्रादुर्भाव वाढू लागला आहे. यामुळे झाडे मरू लागली आहेत. फवारणी करूनही कीड आटोक्यात येत नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांची चिंता वाढली आहे.
तालुक्यातील शेतकऱ्यांनी गेल्या पाच वर्षांत एक लाख आंब्याच्या रोपांची लागवड केली आहे. तसेच पेरू, चिकू, नारळ, जांभूळ आदी फळझाडे लावली आहेत. दरम्यान, पावसाने उघडीप दिली नाही. त्यामुळे झाडांच्या भोवताली पाणी कायम वाहत आहे. त्यामुळे झाडांची मूळे कुजून नुकसान होत आहे. तसेच खोडांमधून डिंकासारखा द्रव बाहेर येत आहे. त्यामुळे झाडांवरच्या शेंड्यापासून वाळत आहे. तर काही फांद्या वाळत आहेत. अनेक झाडे पूर्ण वाळून जात आहेत. शेतकऱ्यांना अशी झाडे काढून टाकण्यात शिवाय पर्याय नाही. त्यामुळे बागेचे मोठे नुकसान होत आहे. ढगाळ हवामानामुळे पाने व फांद्यांवर विविध किडींचे प्रमाण वाढले आहे. पाने व फांद्या कुरतडून उंची, फुटवा रोखला जात आहे. त्यामुळे औषध फवारणीचे खर्च व कष्ट वाढले आहेत. यासाठी कृषी विभागाने मार्गदर्शन करणे आवश्यक आहे. दिवसभर उघडला तरी संध्याकाळी पावसाचा जोर वाढतो.

औषधे, फवारणी, मजुरीच्या खर्चात वाढ
तालुक्यातील पश्चिम भागात मोठ्या प्रमाणावर सघन पद्धतीने आंबा लागवड झाली आहे. झाडांची पहिली दोन वर्षे छाटणी करून उंची कमी ठेवण्यात आली. दरम्यान अशा झाडांवर रोगाचे प्रमाण अधिक आहे असे कुडलेवाडी येथील शेतकरी हर्षद कुडले यांनी सांगितले. यामुळे शेतकऱ्यांचा औषधे, फवारणी, मजुरी यांचा खर्च वाढला आहे. फवारणी करूनही रोग आटोक्यात येत नाही.
