पुणे
घोटावडे येथे बैलांना देवदर्शन
भुकूम : घोटावडे (ता. मुळशी) येथील बापूजीबुवा देवाचे दर्शन घेण्यासाठी बैलांच्या मिरवणूक काढण्यात आली. घोटावडे व माण येथील वाड्यावस्त्यांतील बैलांची दुपारनंतर मिरवणूक काढण्यात आली.
घोटावडे येथील मातेरेवाडी, गोडांबेवाडी, धुमाळ देवकरवाडी, भेगडेवाडी, शेळकेवाडी तसेच माण येथील भोईरवाडी, गंगारामवाडी, गावठाणातील शेतकरींनी बैलांच्या मिरवणूक काढल्या. डिजे, हलगी, वाजंत्री, ढोल लेझीमच्या निनादात मिरवणुका काढण्यात आली. मंदिराच्या पटांगणात बैल उभे करून दर्शन करण्यात आले.
दरम्यान, ट्रॅक्टर, रोटर, जेसीबी यांच्यामुळे शेतीची कामे कमी वेळात होऊ लागली. त्याचा परिणाम होऊन बैल पाळण्याची संख्या कमी झाली असे घोटावडे येथील शेतकरी बाळा भेगडे यांनी सांगितले. बैल नाहीत म्हणून शेतकरी अशा बैलांची पूजा करतात असे येथील मूर्तिकार दत्ता कुंभार यांनी सांगितले.