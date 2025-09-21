डिजिटल फास्टिंग काळाची गरज
भिगवण, ता. २१ : ‘‘समाज माध्यमांचा वापर गरजेपुरताच आणि विवेकी पद्धतीने करणे ही काळाची गरज बनली आहे. केवळ तरुण पिढीच नव्हे तर समाजातील सर्वच स्तर माध्यमांच्या आहारी गेले आहेत. याच्या अतिरेकी वापरामुळे मानसिक स्वास्थ बिघडत चालले आहे. डिजिटल फास्टिंग हा केवळ ट्रेंड नाही तर शैक्षणिक प्रगती व मानसिक आरोग्याची गरज आहे,’’ असे प्रतिपादन उद्योजिका व झेप फाउंडेशनच्या संस्थापिका डॉ. रेखा चौधरी यांनी केले.
स्वामी चिंचोली (ता. दौंड) येथील दत्तकला शिक्षण संस्थेमध्ये डिजिटल फास्टिंग’ या विषयावरील एक दिवसीय कार्यशाळेचे आयोजन केले होते. यावेळी डॉ. चौधरी बोलत होत्या. कार्यशाळेच्या अध्यक्षस्थानी संस्थेच्या सचिव माया झोळ होत्या. विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करताना झोळ म्हणाल्या की, ‘‘विद्यार्थीदशा ही जीवनातील अत्यंत महत्त्वाची व करिअरचा पाया घालणारी अवस्था आहे. समाज माध्यमांसारख्या बाबी या विद्यार्थ्यांना त्यांच्या ध्येयापासून वंचित ठेवण्याचे काम करत आहेत. विद्यार्थ्यांनी ही बाब विचारात घेऊन माध्यमांचा संतुलित वापर करणे गरजेचे आहे. डिजिटल फास्टिंग सारख्या संकल्पना विद्यार्थ्यांमध्ये या जाणिवा निर्माण करण्यासाठी उपयुक्त ठरतील.’’
दरम्यान, यावेळी दत्तकला शिक्षण संस्था व झेप फाउंडेशनच्या यांच्यामध्ये सामंजस्य करार करण्यात आला. तसेच उपस्थितांना डिजिटल फास्टिंगची शपथ देण्यात आली. कार्यशाळेत फाउंडेशनच्या पदाधिकाऱ्यांनी प्रात्यक्षिकासह विद्यार्थ्यांना डिजिटल फास्टिंगचे महत्त्व पटवून दिले. याप्रसंगी दत्तकला इंटरनॅशनल स्कूल, औषधनिर्माणशास्त्र महाविद्यालय, अभियांत्रिकी महाविद्यालयातील विद्यार्थी उपस्थित होते. प्रा. संगीता खाडे यांनी प्रास्ताविक, तर प्रा. स्नेहल दुरंदे यांनी सूत्रसंचालन केले. प्रा. प्रतीक्षा राजगुरू यांनी आभार मानले.
01229
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.