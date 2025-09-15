भिगवण परिसरातील रस्त्यांवर साचले पाणी
भिगवण, ता. १५ : इंदापूर तालुक्यातील भिगवण व परिसरातील तक्रारवाडी, मदनवाडी, डिकसळ, पोंधवडी परिसरामध्ये रविवारी(ता. १४) रात्री संततधार पाऊस झाला. सतत सुरु असलेल्या पावसामुळे परिसरातील ओढ- नाले वाहत होते. पावसामुळे शेतांमध्ये व रस्त्यावर पाणी साचले होते. सततच्या पावसामुळे जनजीवन काही प्रमाणात विस्कळित झाले.
भिगवण व परिसरामध्ये चालु वर्षी आतापर्यंत सरासरीच्या दीडपट पाऊस झाला आहे. भिगवण व परिसरामध्ये मागील दोन दिवसांमध्ये ७२ मि.मी. तर आतापर्यंत ६१५.४० मि.मी. पावसाची नोंद झाली आहे. रविवारी (ता. १४) सायंकाळी सातच्या सुमारास पावसास सुरुवात झाली. रात्रभर सुरु असलेल्या संततधार पावसामुळे रस्त्यावर व शेतामध्ये पाणी साचले होते. सोमवारी सकाळपर्यंत संततधार पाऊस सुरु होता. काही दिवसांच्या विश्रांतीनंतर हा पाऊस झाल्यामुळे उसासारख्या पिकांच्या वाढीसाठी हा पाऊस उपयुक्त असल्याचे शेतकऱ्यांनी सांगितले. खरिपाच्या पिकांमध्ये पाणी साचल्यामुळे काही प्रमाणात नुकसानही झाले आहे.
