मदनवाडीतील शिबिरात १३९ महिलांची तपासणी
भिगवण, ता. २८ : मदनवाडी (ता. इंदापूर) येथील ग्रामपंचायत कार्यालयामध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या वाढदिवसानिमित्त आरोग्य शिबिर आयोजित केले होते. यामध्ये १३९ महिलांची तपासणी करण्यात आली.
इंदापूर तालुका भाजप व आयुष्यमान आरोग्य मंदिर तक्रारवाडी यांचे वतीने ‘सशक्त नारी, सशक्त परिवार’ हा उपक्रम पुणे जिल्हा परिषदेचे माजी बांधकाम व आरोग्य सभापती प्रवीण माने, भाजप जिल्हाध्यक्ष शेखर वढणे, इंदापूर तालुकाध्यक्ष तेजस देवकाते यांच्या मार्गदर्शनाखाली राबविला. उपक्रमाचे उद्घाटन सरपंच अश्विनी बंडगर यांच्या हस्ते केले.
शिबिरामध्ये गरोदर माता तपासणी, लसीकरण सेवा आरोग्य, पोषण, योगा मार्गदर्शन, मधुमेह, तोंडाच्या मुखाचा कॅन्सर, गर्भाशयाच्या मुखाचा कॅन्सर, क्षयरोग तपासणी आदी बाबींची तपासणी करण्यात आली. भिगवण मेडिकोज हॉस्पिटलचे डॉ. वल्लभ वेदपाठक, आयुष्यमान आरोग्य मंदिर तक्रारवाडीचे समुदाय आरोग्य अधिकारी डॉ. मृदुला जगताप तसेच बुधराणी हॉस्पिटल पुणे येथील डॉक्टर यांनी शिबिरासाठी विशेष परिश्रम घेतले.
यावेळी उपसरपंच शहाजी बंडगर, राजेंद्र कुदळे, कुंडलिक बंडगर, बाळासाहेब पानसरे, मिलिंद शिंदे, संदीप खुटाळे, राजेंद्र जमदाडे, सुदाम देवकाते, आनंद देवकाते, योगाचार्य सोनाली ठवरे आदी उपस्थित होते.
