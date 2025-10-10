भिगवणच्या घरफोडीतील आरोपीला कर्जतमधून अटक
भिगवण, ता. १० : येथे भरदिवसा घरफोडी करणाऱ्या लातूर जिल्ह्यातील अट्टल चोरट्याला कर्जत (जि. रायगड) येथून पकडण्यात भिगवण (ता. इंदापूर) पोलिसांना यश आले. पोलिसांनी त्याच्याकडून चोरी केलेला ३ लाख १३ हजार रुपयांचा मुद्देमाल हस्तगत केला. छोटू ऊर्फ अस्लम ऊर्फ राजू कुंडलिक म्हात्रे (रा. शिवाजीनगर, निलंगा, जि. लातुर) असे अटक केलेल्या चोरट्याचे नाव आहे.
याबाबत पोलिसांनी माहिती दिली की, ११ सप्टेंबर रोजी भिगवण येथील प्रभाग क्रमांक चारमधील योगेश ऊर्फ पांडुरंग नामदेव जाधव यांच्या न्हाणी घराच्या पाइपवरून छतावरून घरांमध्ये प्रवेश करून घरातील लोखंडी कपाट तोडून कपाटातील सोने व चांदीचे दागिणे व रोख रक्कम, असा एकूण ५ लाख ४४ हजार ३३२ रुपयांचा माल लुटला होता. या घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेऊन भिगवण पोलिस ठाण्याचे सहाय्यक पोलिस निरीक्षक विनोद महांगडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली तपास पथक तयार केले होते. पोलिसांनी सीसीटीव्ही फुटेजच्या माध्यमातून तपास केला असता एक संशयित व्यक्ती आढळून आला. त्याचे छायाचित्र महाराष्ट्र पोलिस क्राईम ग्रुपवर टाकले. त्यात तो दिवसा चोऱ्या करणारा अट्टल गुन्हेगार असल्याचे समोर आले. त्यानंतर पोलिस उपनिरीक्षक अमित पाटील, पोलिस अंमलदार महेश उगले, सचिन पवार, संतोष मखरे, योगेश कुलकर्णी यांच्या तपास पथकाने त्याचा लातुर, कर्जत (जि. रायगड) आदी ठिकाणी शोध घेतला. तो कर्जत येथे असल्याबाबतची माहिती मिळाल्यानंतर पोलिसांनी सापळा रचून त्याला ताब्यात घेतले. त्याने गुन्ह्याची कबुली दिली. त्याच्याकडून ३ लाख १३ हजार ६९२ रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला.
सदरची कारवाई बारामती अप्पर पोलिस अधिक्षक गणेश बिराजदार, उपविभागीय पोलिस अधिकारी डॉ. सुदर्शन राठोड, वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक अविनाश शिळीमकर, येथील भिगवण पोलिस ठाण्याचे सहाय्यक पोलिस निरीक्षक विनोद महांगडे यांचे मार्गदर्शनाखाली पोलिस उपनिरीक्षक अमित पाटील, पोलिस हवालदार महेश उगले, पोलिस नाईक संतोष मढके, संदीप पवार, योगेश कुलकर्णी, तुषार रायकर, संकल्प जाधव चेतन पवार व दीपाली मोरे यांच्या पथकाने केली.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.