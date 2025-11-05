ट्रॅक्टर ट्रॉलीच्या धडकेत दुचाकीस्वाराचा मृत्यू
भिगवण, ता.५ : भिगवण-बारामती रस्त्यावर मदनवाडी (ता. इंदापूर) गावच्या हद्दीत भरधाव वेगातील ट्रॅक्टर ट्रॉलीने दुचाकीस्वारास धडक देऊन झालेल्या अपघातात दुचाकीस्वाराचा जागीच मृत्यू झाला आहे. मंगळवारी (ता.४) सायंकाळी साडेसहाच्या सुमारास हा अपघात घडला.
किशोर बाळासाहेब साळुंखे (वय. ३० रा. मदनवाडी, वीरवाडी, ता.इंदापूर) असे अपघातात मृत्यू झालेल्या दुचाकीस्वाराचे नाव आहे. किशोर साळुंखे हे दुचाकी (क्र. एमएच. ४२ एव्ही ९३२५) वरून भिगवण बारामती रस्त्यावरून जात असताना मदनवाडी गावच्या हद्दीमध्ये भरधाव वेगातील व वाहतुकीच्या नियमांकडे दुर्लक्ष करून निघालेल्या ट्रॅक्टरच्या ट्रॉलीने (क्र. एमएच १८ सीई ७१५३) किशोर साळुंखे यांच्या मोटारसायकलला जोरदार धडक दिल्याने त्यांचा जागीच मृत्यू झाला. तर अपघातानंतर चालक खबर न देताच पसार झाला. या प्रकरणी पोलिसांनी ट्रॅक्टर चालकाविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे. पुढील तपास भिगवणचे साहाय्यक पोलिस निरीक्षक विनोद महांगडे यांचे मार्गदर्शनाखाली पोलिस हवालदार महेश उगले करीत आहेत.
दरवर्षी उसाचा हंगाम सुरू झाला की भिगवण-बारामती रस्ता तसेच इतरही रस्त्यावर अपघाताची मालिका सुरू होते. किशोर साळुंखे हे या हंगामातील पहिले बळी ठरले आहे. प्रशासनाने ऊस वाहतूक करणाऱ्या वाहनांना शिस्त लावावी तसेच बेशिस्त वाहनांवर तातडीने कारवाई करावी अशी मागणी होत आहे.
