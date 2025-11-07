भिगवणमध्ये दोन महिला सावरकरांना अटक
भिगवण, ता. ७ : घराच्या डागडुजीसाठी २०१९ मध्ये घेतलेल्या ८५ हजार रुपयांच्या बदल्यात ६ लाख रुपये देऊनही आणखी पैशांसाठी तगादा लावणाऱ्या दोन महिला सावकारांविरुद्ध भिगवण (ता. इंदापूर) पोलिस ठाण्यामध्ये गुन्हा दाखल करण्यात आला असून त्यांना अटक करण्यात आली आहे.
रेश्मा जगताप व प्रेम जगताप(रा. दोघे, प्रभाग क्र. १ ता. इंदापूर) असे गुन्हे दाखल झालेल्या आरोपींची नावे आहेत. या प्रकरणी सीताराम नारायण लांडगे (रा. भिगवण) यांनी फिर्याद दाखल केली आहे. याबाबत पोलिसांनी दिलेली माहिती अशीः सीताराम लांडगे यांनी घराच्या डागडुजीसाठी रेश्मा जगताप हिला आर्थिक मदत मागितली होती; परंतु महिलेने आपण व्याजाचा धंदा करत असल्याचे सांगून तुला पैसे पाहिजे असल्यास २० टक्के आठवडाप्रमाणे पैसे देऊ असे सांगितले. पैशाची अडचण असल्यामुळे लांडगे यांनी फेब्रुवारी २०१९ मध्ये टप्प्याटप्प्याने ८५ हजार रुपये घेतले. या रकमेपोटी लांडगे यांनी ६ लाख रुपये परत केले. नोव्हेंबर २०२५ मध्ये पैसे जमत नसल्याने व्याजाचे पैसे देता येत नाहीत असे सांगितल्यानंतर रेश्मा जगताप व प्रेम जगताप यांनी घरी येऊन व फोनवरून धमकी दिल्याची फिर्यादीत नमूद केले आहे. पुढील तपास येथील साहाय्यक पोलिस निरीक्षक विनोद महांगडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली सुरू आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.