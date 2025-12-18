बेशिस्त ऊस वाहतूकदारांवर कारवाईचा बडगा
भिगवण, ता. १८ ः भिगवण-बारामती रस्त्यावर बेशिस्त ऊस वाहतूक करणाऱ्या वाहनांच्या अपघातामध्ये ६ जणांचा बळी गेल्यानंतर जागे झालेल्या प्रशासनाने या वाहनांवर अखेर कारवाईचा बडगा उगारला. वाहतूक नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या १३ ट्रॅक्टरवर भिगवण पोलिसांकडून कारवाई करण्यात आल्याची माहिती भिगवण पोलिस ठाण्याचे सहायक पोलिस निरीक्षक विनोद महांगडे यांनी दिली. पोलिसांकडून करण्यात येत असलेल्या या कारवाईबद्दल प्रवाशांनी समाधान व्यक्त केले.
भिगवण-बारामती रस्त्यावरून विद्यार्थी, शेतकरी मोठ्या प्रमाणात प्रवास करतात. या रस्त्यावरील बेशिस्त ऊस वाहतुकीमुळे त्यांना आपला जीव मुठीत घेऊनच प्रवास करावा लागत होता. तर, या ऊस हंगामामध्ये ६ निष्पाप नागरिकांना जीव गमवावा लागला. वेळोवेळी सूचना देऊनही यावर अपेक्षित कारवाई होत नसल्यामुळे प्रवाशांकडून संताप व्यक्त केला होता. अखेर सहायक पोलिस निरीक्षक विनोद महांगडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली ठोस कारवाईला सुरुवात झाली. यामध्ये वाहनांना रिफ्लेक्टर नसणे, अतिरिक्त वेग, साउंडचा वापर आदी बाबींवर कारवाई करण्यात आली. पहिल्या टप्यामध्ये १३ वाहनांवर कारवाई करण्यात आली असुन इतर वाहनांना सुचना देण्यात आल्या आहेत. या कारवाईमध्ये भिगवण पोलिस ठाण्याचे सहायक पोलिस निरीक्षक महांगडे, पोलिस उपनिरीक्षक महेश उगले, गणेश करचे आदींनी सहभाग घेतला.
या बाबींची होणार तपासणी
चालकांचे चारित्र्य प्रमाणपत्र, वाहनाचा विमा, परवाना, आधारकार्ड आदी कागदपत्रे, चालकाची मद्य प्राशन तपासणी, वाहनातील साउंड सिस्टम, सुरक्षिततेसाठी लावलेले रिफ्लेक्टर, वाहनांवरील कारखान्याचे नाव, चालकाचा संपर्क क्रमांक व रक्तगट आदी बाबींची तपासणी करण्यात होणार आहे.
