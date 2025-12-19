वर्गखोल्यांचे बांधकामासाठी तक्रारवाडी ग्रामस्थ आक्रमक
भिगवण, ता. १९ : इंदापूर तालुक्यातील सर्वाधिक पट संख्येपैकी एक असलेल्या तक्रारवाडी केंद्र शाळेला १२ वर्ग खोल्यांसाठी १ कोटी ४० लाख रुपयांचा निधी मंजूर झाला होता परंतु प्रशासनाने केवळ आठच वर्गखोल्यांची निविदा काढल्यामुळे तक्रारवाडी येथील ग्रामस्थांनी संताप व्यक्त केला. प्रशासकीय मंजुरीप्रमाणे १२ वर्ग खोल्यांची निविदा काढून वर्गखोल्यांचे बांधकाम सुरू करावे या मागणीसाठी तक्रारवाडी ग्रामस्थ व माजी विद्यार्थी आक्रमक झाले आहे.
तक्रारवाडी (ता. इंदापूर) येथे जिल्हा परिषदेची केंद्र शाळा आहे. इंदापूर तालुक्यातील सर्वाधिक पट संख्येच्या शाळेपैकी ही एक शाळा आहे. या शाळेचा दर्जा लक्षात घेऊन राज्यपालांनीही या शाळेस भेट दिली होती. शाळेची गुणवत्ता, पटसंख्या व ग्रामस्थांची मागणी विचारात घेऊन शाळेला १२ वर्गखोल्यांसाठी १ कोटी ४० रुपयांच्या निधीस प्रशासकीय मंजुरी मिळाली होती. या बांधकामाच्या निविदांबाबत माहिती देण्यासाठी आयोजित बैठकीमध्ये १२ खोल्यांना प्रशासकीय मान्यता मिळाली असली तरी निधीच्या कमतरतेअभावी केवळ आठच खोल्यांची निविदा मंजूर केल्याची माहिती इंदापूर पंचायत समितीच्या वतीने दिली. याबाबत १२ खोल्यांना प्रशासकीय मंजुरी असताना आठ खोल्यांची निविदा कशी मंजूर केली? असा सवाल शालेय व्यवस्थापन समिती, ग्रामस्थ व माजी विद्यार्थ्यांनी विचारला आहे. बांधकाम सुरू होण्यापूर्वीच चार खोल्या कमी झाल्यामुळे शालेय व्यवस्थापन समिती, ग्रामस्थ व माजी विद्यार्थी यांनी नाराजी व संताप व्यक्त केला आहे. प्रशासकीय मंजुरीप्रमाणे १२ वर्गखोल्यांची निविदा प्रसिद्धी करून त्याप्रमाणे काम पूर्ण करा अशी मागणी करण्यात येत आहे.
बारा खोल्यांसाठी १ कोटी ४० लाख रुपयांची प्रशासकीय मंजुरी असताना आठ खोल्यांच्या निविदा मंजूर करण्याच्या प्रशासनाच्या भूमिकेबद्दल ग्रामस्थांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले असून या प्रकरणाची पारदर्शकपणे चौकशी करण्याची मागणी होत आहे.
याबाबत इंदापूर पंचायत समितीचे गटविकास अधिकारी सचिन खुडे म्हणाले, ‘‘तक्रारवाडी येथील ग्रामस्थ, विद्यार्थी व पालक यांच्याशी संवाद साधून त्यांची भूमिका समजून घेतली आहे. ही भूमिका जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना कळविली असून सध्या आठ खोल्यांचे काम सुरू करावे, मागणीनुसार पुढील वर्गखोल्या मंजूर करण्यात येतील अशी सूचना त्यांनी केली आहे. याबाबत ग्रामस्थांशी संवाद साधून पुढील निर्णय घेऊ.’’
