भिगवणमधील अपघातात एक ठार, दोन जण गंभीर
भिगवण, ता. १४ ः भिगवण- राशीन रस्त्यावर भिगवण (ता. इंदापूर) येथील राजपुरे पेट्रोल पंपाजवळ ट्रॅक्टर व मोटारीच्या धडकेत मोटारीमधील एकाचा मृत्यू झाला आहे. तसेच, इतर दोन जण गंभीर जखमी झाले आहे.
अतुल बाबूलाल गजरमल (वय ३८, रा. कात्रज, ता. करमाळा, जि. सोलापूर) असे अपघात मृत्यू झालेल्या तरुणाचे नाव आहे, तर विजय हनुमंत गर्जे व दादासाहेब सर्जेराव डुबे (रा. दोघे कात्रज, ता. करमाळा, जि. सोलापूर) हे अपघातामध्ये गंभीर जखमी झाले आहेत.
याबाबत पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, चंद्रकांत कोकरे यांचे ताब्यातील ट्रॅक्टर (क्र. एमएच ४५ एफ ३०२५) व अपघातातील मयत व जखमी यांच्या ताब्यातील मोटार (क्र. एमएच १२ केवाय १६१५) यांचा मंगळवारी(ता.१३) रात्री साडे दहाच्या सुमारास भिगवण- राशीन रस्त्यावर अपघात झाला. अपघातामध्ये मोटारीमधील एकाचा मृत्यू झाला, तर इतर दोन जण गंभीर जखमी झाले आहेत. अधिक तपास येथील भिगवण पोलिस ठाण्याचे सहाय्यक पोलिस निरीक्षक विनोद महांगडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली भिगवण पोलिस करीत आहेत.
मागील काही दिवसांमध्ये ऊस वाहतूक करणाऱ्या वाहनांमुळे अनेकांना आपले प्राण गमवावे लागले आहेत. यावर प्रशासनाच्या वतीनेही उपाययोजना करण्यात येत आहेत, तरीही अपघाताची मालिका थांबत नसल्यामुळे प्रशासनाने अधिक कठोर पावले उचलावे, अशी मागणी नागरिकांकडून केली जात आहे.
