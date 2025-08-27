भोर मुस्लिम समाज संस्थेच्या अध्यक्षपदी डॉ. इम्रान खान
भोर, ता. २७ : शहरातील भोर मुस्लिम समाज संस्थेच्या अध्यक्षपदी डॉ. इम्रान खान यांची, तर उपाध्यक्षपदी माजी नगरसेवक सादिक फरास आणि सेक्रेटरीपदी जावेद शेख यांची बिनविरोध निवड करण्यात आली. शहरातील नवी आळी भागातील मुस्लिम समाजाच्या दफनभूमी येथे रविवारी (ता. २४) झालेल्या संस्थेच्या सर्वसाधारण सभेत ही निवड केली. यावेळी संस्थेच्या नवीन कार्यकारिणीचीही निवडण्यात आली. मुस्लिम समाज संस्थेच्या नवीन पदाधिकाऱ्यांनी निवड बिनविरोध होण्यासाठी भोरचे माजी नगराध्यक्ष उस्मानभाई शेख व सलीम आतार यांच्यासह शहरातील तीन मशीदचे पदाधिकारी आणि मुस्लिम समाजातील ज्येष्ठ नागरिकांनी पुढाकार घेतला. त्यानंतर सर्वानुमते नवीन कार्यकारिणीवर शिक्कामोर्तब करून नवीन कार्यकारिणीच्या सदस्यांची नावे जाहीर कली. मुस्लिम समाजाची सामाजिक बांधिलकी व सलोखा जपून समाजाच्या हितासाठी विविध लोकोपयोगी उपक्रम राबविणार असल्याचे नवनिर्वाचित अध्यक्ष डॉ. खान यांनी सांगितले.
भोर मुस्लिम समाजाच्या नवीन कार्यकारिणीतील सदस्य पुढीलप्रमाणे : जामा मशीद नवी आळी- निसार नांलबद, डॉ. इम्रान खान, इम्रान शेख, अहमद खान, झिशान आतार, हुजेफ खान.
-मदार मोहल्ला मशीद - सादिक फरास, अजिमुद्दीन शेख, समीर आतार, निहाल शेख, वसीम आतार, तोसिफ सलीम आतार, मदिना मशीद, अशपाक नूरमुहम्मद जमादार, जावेद कासम शेख, साजिद नासिर खान, मुजामिल अफजल शेख, इम्रान यासीन खान, अमीर गोलंदाज - मक्का मशीद- बशीर शेख, शरीफ शेख, अकबर पटेल, हाजी रशीद शेख, शौकत आतार, समीर शेख.
