भोरमधील मिरवणुकीत महिलांचा मोठा सहभाग
भोर, ता. ७ : शहरातील गणेशविसर्जन मिरवणूक शांततेत पार पडल्या असून, मिरवणुकीत महिलांची संख्या लक्षणीय होती. शनिवारी (ता. ६) अनंत चतुर्दशीला सायंकाळी ४ वाजता सुरु झालेली मिरवणूक रात्री १२ वाजता संपली. मिरवणुकीत कोणताही अनुचित प्रकार घडला नसल्यामुळे तालुका प्रशासनाने गणेशमंडळांचे आणि गणेभक्तांचे अभिनंदन केले.
नगरपालिका चौकात तहसीलदार राजेंद्र नजन, नगरपालिकेचे आरोग्य अधिकारी महेंद्र बांदल, राजू राऊत, पोलिस निरीक्षक अण्णासाहेब पवार यांच्या हस्ते शहरातील भेलकेवाडीतील जय हनुमान गणेश मंडळाच्या मानाच्या पहिल्या गणेशमूर्तीचे पूजन करण्यात आले. त्यानंतर शेटेवाडी- चौपाटी येथील जवाहर तरुण मंडळ, भेलकेवाडी विठ्ठल मंदिर, तुफान मित्रमंडळ आणि नवी आळीतील नवजवान मित्र मंडळांचे गणपती विसर्जन मिरवणुकीत सहभागी झाले.
शनिवारी दुपारी मुख्य मिरवणूकीपूर्वी कुंभार टेकडी मंडळाने आणि मंगळवार पेठेतील श्री श्रीमंत सार्वजनिक गणेश मंडळाने आपल्या गणेशमूर्तींचे विसर्जन केले. जवाहर तरुण मंडळाच्या मिरवणुकीत महिलांची संख्या लक्षणीय होती. विसर्जन मिरवणुकीत महिलांनी आणि तरुणींनी फुगड्या खेळण्याचाही आनंद घेतला. मिरवणुकीत रात्री पावसाच्या हलक्या सरी पडल्या तरीही गणेशभक्त पावसात चिंब होऊन नाचत होते. नगरपालिका प्रशासनाच्या वतीने विसर्जन मिरवणुकीच्या मार्गावरील झाडांच्या फांद्या तोडून उंच गणेशमूर्तीची आणि मिरवणूक रथांची अडचण दूर केली.
भोरचे पोलिस निरीक्षक अण्णासाहेब पवार, ५ पोलिस अधिकारी, २८ पोलिस कर्मचारी आणि २० होमगार्डच्या मदतीने शहरात कडक बंदोबस्त ठेवला.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.