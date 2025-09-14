देश प्रेम वाढवणारा स्वदेशी वस्तू वापरण्याचा उपक्रम
भोर, ता. १४ : शहरातील मंगळवार पेठ येथील सुभाष तरुण मंडळाने सुरू केलेल्या स्वदेशी वस्तू वापरण्याच्या उपक्रमामुळे शहर आणि तालुक्यातील तरुण-तरुणींसह नागरिकांच्या मनात देश प्रेमाची भावना वाढीस लागली आहे.
सुभाष तरुण मंडळाने गणेशोत्सवाच्या काळात स्वदेशी वस्तू वापरण्यासाठी एक होर्डिंग बनवले. सध्याच्या जागतिक परिस्थितीत अमेरिकेने भारतावर ५० टक्के टेरिफ लावल्यामुळे भारताची अर्थव्यवस्था धोक्यात जाण्याची शक्यता आहे. यामुळे भारतातील नागरिकांनी विदेशी मुख्यतः अमेरिकेच्या वस्तू वापरू नयेत आणि स्वदेशीच वस्तू वापराव्यात अशा प्रकारचे आवाहन या होर्डिंगद्वारे केलेले आहे. होर्डिंगवर एका बाजूला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे छायाचित्र असून त्याखाली भारतीय बनावटीच्या वस्तूंचे नावे चित्रांसह लिहिली आहेत. दुसऱ्या बाजूला अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचे छायाचित्र असून त्याखाली अमेरिकन बनावटीच्या वस्तूंची नावे आहेत. याशिवाय नागरिकांनी भारतीय बनावटीच्या वस्तू वापराव्यात, असे आवाहन करण्यात आले आहे. मंगळवार पेठेत सुभाष तरुण मंडळाच्या काळा गणपती जवळील दर्शनी भागावर हे होर्डिंग लावल्यामुळे नागरिकांचे लक्ष वेधून घेत आहे. शाळा महाविद्यालयांमध्ये जाणारे तरुण-तरुणी या होर्डिंग जवळ थांबून फोटो काढत आहेत. स्वदेशी वस्तू खरेदी करून आपण आपले देश प्रेम दाखवावे, असे आवाहन तरुण-तरुणी आपल्या मित्र-मैत्रिणींना करीत आहेत. सुभाष तरुण मंडळाचे अध्यक्ष रमेश ओसवाल, उपाध्यक्ष पोपटलाल ओसवाल आणि उदय गुठाळकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली हा उपक्रम राबविण्यात येत आहे.
