आप्पासाहेब बांदल विद्यालयात ऐतिहासिक बोर्ड
भोर, ता. २० ः पुण्यातील निंबाळकर तालीम मित्रमंडळाकडून आळंदे (ता. भोर) येथील राजगड ज्ञानपीठाच्या आप्पासाहेब बांदल विद्यालयाला ऐतिहासिक माहितीचे बोर्ड भेट देवून विद्यालयात ऐतिहासिक माहिती कक्षाची स्थापना केली. या बोर्डवर छत्रपती शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज आणि महाराजांच्या सरदारांसह मावळ्यांच्या इतिहासाची माहिती दिलेली आहे.
पुण्यातील निंबाळकर तालीम मित्रमंडळाने यावर्षीच्या गणेशोत्सवात छत्रपती संभाजी महाराजांच्या जीवनावरील मृत्युंजय-धर्मवीर छत्रपती संभाजी महाराज, इतिहासाचा तेजस्वी सूर्य हा जिवंत देखावा सदर केला होता. या देखाव्याला नागरिकांनी व गणेशभक्तांनी मोठा प्रतिसाद दिला. यावेळी बनविण्यात आलेल्या बोर्डचा शालेय विद्यार्थ्यांना फायदा होणार आहे. त्यामुळे आप्पासाहेब बांदल विद्यालयातील विज्ञान शिक्षक रावसाहेब चौधरी यांनी मंडळाकडे बोर्डची मागणी केली. त्यास प्रतिसाद देत मंडळाने बनविलेल्या बोर्डमध्ये आणखी बोर्डची भर घालून ऐतिहासिक माहितीचे ३६ बोर्ड विद्यालयास दिले. विद्यालयातील व्हरांड्यात ऐतिहासिक माहिती कक्ष तयार करून त्यामध्ये हे बोर्ड लावण्यात आले. यावेळी निंबाळकर तालीम मंडळाचे अध्यक्ष राहुल कटके, उपाध्यक्ष अतुल गोराडे, मुख्याध्यापक ज्ञानेश्वर गायकवाड, संजय तनपुरे, माया तळेकर, दयानंद म्हस्के आदींसह मंडळाचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
शाळेत येणारे विद्यार्थी दररोज या बोर्डवरील इतिहासाची माहिती वाचून शिवरायांची कर्तबगारी त्यांच्या मनात रूजणार असल्याचे शिक्षक रावसाहेब चौधरी यांनी सांगितले. निंबाळकर तालीम मित्रमंडळाचे भूषण चौगुले, अभिजित भसाळे, अजय ढेकणे, तुषार गुजराथी, प्रितेश सोनी, सचिन भोंडे व अतुल काशीद यांनी या उपक्रमात विशेष सहकार्य केले. राजगड ज्ञानपीठाचे अध्यक्ष माजी आमदार संग्राम थोपटे यांनी निंबाळकर तालीम मंडळाच्या पदाधिकाऱ्यांना धन्यवाद दिले.
छत्रपती शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज व त्यांच्या सरदारांसह बारा मावळ्यांचा इतिहास नव्या पिढीली माहिती व्हावा आणि आपला जाज्वल्य इतिहासाचा वारसा पुढच्या पिढीतसुध्दा रहावा यासाठी आम्ही हा उपक्रम राबविला आहे.
-राहुल कटके, अध्यक्ष, निंबाळकर तालीम मित्रमंडळ.
