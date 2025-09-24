आजारी सासूसाठी जावयाची धाव
भोर, ता. २४ ः अतिदुर्गम भागातील धानवली वरची (ता. भोर) येथील आजारी पडलेल्या ज्येष्ठ महिलेला उपचारासाठी तिच्या जावयाने पाठीवर घेऊन तान किलोमीटरची पायपीट केली आणि तिला निगुडघर (ता. भोर) येथे उपचारासाठी आणले.
येथील बनाबाई नथू धानवले (वय ६५) या आजारी पडल्या. अशक्तपणा आल्यामुळे त्यांनी नीट चालता आणि उभेही राहता येत नव्हते. त्यामुळे मंगळवारी (ता. २३) सकाळी त्यांना त्यांचे जावई सुरेश वाघमारे यांनी पाठीवर घेऊन पायी चालत कंकवाडी- दापकेघर येथील एसटी थांब्यापर्यंत आणले. तेथून खासगी वाहनाने निगुडघर पर्यत नेले. तेथे त्यांच्यावर डॉक्टरांनी उपचार केले.
बनाबाई यांना दोन- तीन दिवसांपासून आजारी होत्या. मंगळवारी सकाळी त्यांना उभेही राहता येत नव्हते. त्यांची दोन्ही मुले ही कामासाठी बाहेरगावी असतात. त्यामुळे यांचे वृद्ध पती नथू धानवले यांनी जावई सुरेश वाघमारे (रा. रायरेश्वर) यांना उपचारासाठी दवाखान्यात दाखल करण्याची विनंती केली. धानवली येथे ये- जा करण्यासाठी कोणत्याही वाहनाची सोय नसल्यामुळे वाघमारे यांनी बनाबाई यांना पाठीवर उचलून घेतले. त्यांना बनाबाई यांचे पती नथू धानवले व दीर भिकू धानवले यांनी मदत केली. तीन किलोमीटर अंतरावरील काट्याकुट्यांमधून चिखल तुडवत वाघमारे यांनी कंकवाडी आणि तेथून निगुडघर येथे नेले. सकाळी आठ वाजता धानवली वरून निघालेले सर्वजण ११ वाजता निगुडघर येथे पोहोचले.
निगुडघरमधील खासगी डॉक्टरांनी बनाबाई यांच्यावर उपचार केल्यानंतर आंबवडे येथील त्यांच्या दुसऱ्या मुलीच्या घरी त्यांना ठेवण्यात आले. याबाबत भोर तालुका कोळी महादेव समाज संस्थेचे अध्यक्ष दत्तात्रेय धानवले यांनी सांगितले की, ‘‘आजारी पडल्यानंतर उपचारांसाठी होणारी पायपीट ही आमच्या नशिबी पुजलेली आहे. शासनाकडून आणि लोकप्रतिनिधींकडून आम्हाला फक्त आश्वासने मिळत आहेत. धानवलीचे अद्यापही पुनर्वसन झाले नाही आणि सद्यःस्थितीत आम्हाला ये- जा करण्यासाठी रस्ताही नाही.’’
