काळूबाई देवीला जाण्यासाठी भोर, सासवडवरून एसटी सुरू
भोर, ता. २४ ः राज्य परिवहन महामंडळाच्या भोर आणि सासवड आगाराकडून मांढर (ता. वाई, जि.सातारा) येथील श्री काळूबाई देवीला जाण्यासाठी एसटीची सोय करण्यात आली आहे. सोमवारी (ता. २२) सकाळपासून भोर- अंबाड खिंड मार्गे मांढरदेवीला एसटीची सोय झाल्यामुळे भाविकांनी आनंद व्यक्त केला.
घटस्थापनेनंतर श्री काळूबाई देवीच्या दर्शनाला जाणाऱ्या भाविकांची संख्या जास्त असते. कापूरव्होळ- भोर- मांढरदेवी- वाई- सुरूर या मार्गाच्या क्रॉंक्रिटीकरणाच्या कामामुळे नोव्हेंबर २०२४ पासून या मार्गावरील वाहतूक बंद होती. जानेवारी महिन्यात मांढरदेवीच्या यात्रेसाठी एसटी सुरू केली होती. मात्र, पावसाळ्यापूर्वी या मार्गावरून जाणारी सर्वच वाहने बंद केली होती. सद्यःस्थितीत घाटातील रस्त्यांची कामे बऱ्यापैकी पूर्ण झाल्यामुळे आणि भाविकांच्या मागणीमुळे भोर आणि सासवड आगारांनी मांढरदेवीला एसटीची सोय पुन्हा सुरू केली आहे.
सासवडवरून सकाळी ८ वाजता आणि दुपारी २ वाजता एसटी सुटणार आहे. तर भोरहून सकाळी ८ वाजल्यापासून दर दोन तासाला मांढरदेवी एसटी सुटणार आहे. याशिवाय भोर आगाराची एसटी मांढरदेवीला मुक्कामीही ठेवण्यात आली आहे.