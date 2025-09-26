भोरला उद्या जनता दरबार
भोर, ता. २६ : भोर शहरातील नागरिकांच्या समस्या व अडचणी सोडविण्यासाठी आमदार शंकर मांडेकर यांनी रविवारी (ता. २८) भोरला जनता दरबाराचे आयोजन केले आहे. नगरपालिकेच्या सभागृहात रविवारी दुपारी ३ ते सायंकाळी ५ वाजेपर्यंत होणाऱ्या या जनता दरबारात शहरातील नागरिकांच्या समस्यांचे व तक्रारींचे निराकरण केले जाणार आहे. त्यासाठी शासनाच्या विविध विभागातील अधिकारी उपस्थित राहणार आहेत. शहरातील नागरिकांनी आपल्या समस्या व अडचणी या जनता दरबारात मांडाव्यात, असे आवाहन केले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.