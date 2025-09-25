भोरमधील पाणीपुरवठा आज राहणार बंद
भोर, ता. २५ : कापूरव्होळ- भोर- मांढरदेवी- वाई- सुरूर या मार्गाच्या क्रॉंक्रिटीकरणाच्या कामामुळे भोर शहराला पाणीपुरवठा करणारी जलवाहिनी शहराच्या रामबाग परिसरात गुरुवारी (ता. २५) सकाळी दुसऱ्यांदा तोडली गेली. त्यामुळे शुक्रवारी (ता. २६) शहरातील काही भागांचा पाणीपुरवठा बंद राहणार असल्याचे मुख्याधिकारी गजानन शिंदे यांनी सांगितले.
बुधवारी सकाळीही याच ठिकाणी जलवाहिनी तोडली होती. ती नगरपालिकेने दुरुस्त केली होती. वरील मार्गाच्या अंतर्गत भाटघर- भोर शहर ते चौपाटी या टापूतील रस्त्याचे काम सुरू आहे. संबंधित ठेकेदार हा शासकीय यंत्रणेला कोणतीही पूर्वकल्पना न देता मनमानी पद्धतीने काम करीत आहेत. सुट्टीच्या, रहदारीच्या दिवशी जाणीवपूर्वक काम करणे, वाहतुकीस अडथळा निर्माण होऊ नये यासाठी पोलिसांना पूर्वकल्पना न देणे, पाणीपुरवठा योजनेची आणि अत्यावश्यक सेवेची टेलिफोन लाइन तोडली गेली तर संबंधित यंत्रणेला न सांगणे आणि एखाद्या वाहनचालाने जाब विचारला तर त्यांना अरेरावीची भाषा वापरणे, अशा प्रकारे ठेकेदार मनमानी कामकाज करीत आहे. ठेकेदाराच्या अशा कारभारामुळे भोरवासियाना अनेकवेळा पाणी मिळत नाही.
रस्त्याच्या काँक्रिटीकरणाच्या कामात संबंधित ठेकेदाराने शहराला पाणीपुरवठा करणारी जलवाहिनी सहा महिन्यात २८ वेळा तोडली आहे. ती दुरुस्त करण्यासाठी तांत्रिक किंवा इतर कर्मचारी व यंत्रणा वेळेवर उपलब्ध करून दिली जात नाही. त्यामुळे संबंधित ठेकेदाराला नगरपालिकेकडून नोटीस देण्यात येणार आहे.
- गजानन शिंदे, मुख्याधिकारी भोर नगरपालिका.
