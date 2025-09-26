डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कार्यगौरव पुरस्कार जाहीर
भोर, ता. २६ : येथील फुले-शाहू-आंबेडकर विचार प्रसारक मंडळाच्या वतीने दरवर्षी दिले जाणारे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कार्यगौरव पुरस्कार जाहीर करण्यात आले आहेत. पुण्यातील ज्येष्ठ आंबेडकरी कार्यकर्ते वसंत साळवे यांना राष्ट्रीय पातळीवरचा तर भोरमधील वैद्यकीय सेवेत कार्यरत असलेले डॉ. प्रदीप पाटील यांना तालुकास्तरीय डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कार्यगौरव पुरस्कार जाहीर झाला आहे, अशी माहिती मंडळाचे कार्याध्यक्ष डॉ. रोहिदास जाधव यांनी दिली.
सन्मानपत्र व सन्मानचिन्ह आणि रोख रक्कम असे या पुरस्काराचे स्वरूप असून डिसेंबर महिन्यात या पुरस्कारांचे वितरण करण्यात येणार आहे. राष्ट्रीय पुरस्कारासाठी रोख रक्कम २५ हजार रुपये सन्मानपत्र व सन्मानचिन्ह देण्यात येणार आहे तर तालुकास्तरीय पुरस्कारासाठी रुपये १० हजार रुपये आणि सन्मानपत्र व सन्मानचिन्ह देण्यात येणार आहे. वसंत साळवे यांनी आयुष्यभर महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यात वाड्या वस्त्यांवर जाऊन निःस्वार्थ भावनेने काम केलेले आहे. चळवळीत काम करत असताना त्यांनी केलेले विविध मोर्चे, आंदोलने, उपोषण, लॉंगमार्च आणि धरणे आंदोलने यामुळे त्यांच्या कामाची महती वाढलेली आहे. पुणे महानगरपालिकेच्या शिक्षण मंडळाचे अध्यक्ष असताना शैक्षणिक क्षेत्रात त्यांनी अनेक क्रांतिकारी निर्णय घेतले आहेत. डॉ प्रदीप पाटील हे वैद्यकीय क्षेत्रातील प्रसिद्ध सेवाव्रती असून नगरपालिकेचे माजी नगराध्यक्ष म्हणून त्यांनी काम केलेले आहे. संत साहित्य व फुले-शाहू-आंबेडकरी विचारधारा यांच्या समन्वयातून समाजप्रबोधनाची मोहीम गेल्या अनेक वर्षांपासून ते राबवीत आहेत.
