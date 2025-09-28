भोरमधील बाजारतळ एका तासात चकाचक
भोर, ता. २८ ः येथील नव्याने बांधकाम झालेले बाजारतळ नगरपालिकेचे मुख्याधिकारी, सर्व अधिकारी व कर्मचारी यांच्यासह विद्यार्थी आणि शिक्षकांनी स्वच्छता केली. एका तासात बाजारतळावरील दोन टन कचरा आणि १७५ किलो प्लॅस्टिक आणि कागद जमा करून चकाचक केले.
शासनाच्या आदेशानुसार शहरात नगरपालिकेमार्फत स्वच्छता ही सेवा २०२५ हा पंधरावडा राबविण्यात येत आहे. त्याअंतर्गत गुरुवारी (ता. २५)सकाळी एक दिवस एक तास एकसाथ श्रमदान करण्यात आले. मुख्याधिकारी गजानन शिंदे यांच्यासह आरोग्य विभाग प्रमुख महेंद्र बांदल, पाणीपुरवठा विभागाचे प्रमुख उमेश घाडगे, लेखापाल विभाग प्रमुख पंकज माने, बांधकाम विभाग प्रमुख समाधान खरात, ऑडिटर सागर कुऱ्हाडे, शहर समन्वयक शुभम मोहिते सफाई कामगार आदींसह नगरपालिकेतील ३० कर्मचारी आणि नगरपालिकेच्या तीन शाळांमधील सुमारे १७० विद्यार्थ्यांनी या उपक्रमात सहभाग घेतला.
गुरुवारी सकाळी नगरपालिकेच्या महाराणा प्रताप शाळा क्रमांक १ चे मुख्याध्यापक राजेंद्र जायवंत, राष्ट्रसंत गाडगेमहाराज शाळा क्रमांक २ चे मुख्याध्यापक तानाजी भोई आणि अहिल्यादेवी होळकर शाळा क्रमांक ३ चे श्रीकांत मोरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली नगरपालिका ते बाजारतळापर्यंत विद्यार्थ्यांची स्वच्छता रॅली काढण्यात आली. त्यानंतर स्वच्छता करण्यात आली.
संरक्षक भिंतीचे काम करण्याची मागणी
बाजारतळात ये- जा करण्यासाठी दोन वेगवेगळे गेट असतानाही ठेकेदाराने इतर चार ठिकाणी संरक्षण भिंत बांधलेली नाही. याशिवाय काही स्थानिक नागरिकांनी संरक्षक भिंतीचा भाग पाडून टाकला आहे. त्यामुळे मोकाट जनावरे व प्राणी मंडईत घुसून घाण करतात. याशिवाय इतर मद्यपीदेखील मंडईत खुले आम मद्यपान करतात. त्यामुळे मंडईतील संरक्षक भिंतीचे काम पूर्ण करावे अशी मागणी करण्यात आली.
