नवरात्रीच्या काळात महिलांनी सतर्क राहावे
भोर, ता. २६ : नवरात्रीच्या कालावधीत चोऱ्या, घरफोड्या आणि हातचालाखीने दागिने लांबविण्याचे प्रकार घडत असतात त्यामुळे भोर शहर आणि तालुक्यातील नागरिकांनी विशेषतः महिलांनी सावधगिरी बाळगावी असे आवाहन भोरचे पोलिस निरीक्षक अण्णासाहेब पवार यांनी केले.
सद्यःस्थितीत नवरात्रीमुळे भोरमार्गे मांढरदेवीला जाणाऱ्या भाविकांची संख्या वाढलेली आहे. आतापर्यंतच्या पहाणीनुसार यात्रेच्या कालावधीमध्ये जेव्हा मांढरदेवीला जाणाऱ्या भाविकांच्या संख्येत वाढ होते तेव्हा घरफोडीच्या आणि चोरीच्या घटना घडलेल्या आहेत. यामुळे नागरिकांनी सतर्क राहावे असे आवाहन पोलिस प्रशासनाकडून करण्यात आले. यात्रेच्या काळात बहुतेक चोऱ्या या बंद घरात आणि एसटी स्टँडवर झालेल्या आहेत. त्यामुळे नागरिकांनी घराबाहेर जाताना बंद घरात सोन्याचांदीचे दागिने ठेवू नयेत, महिलांनीही देवीच्या मंदिरात जाताना, गर्दीच्या ठिकाणी आणि दांडिया खेळताना सोन्याचे दागिने वापरू नयेत. काही गैरप्रकार घडल्यास किंवा संशयास्पद व्यक्ती आणि हालचाली जाणवल्यास लगेचच पोलिसांशी किंवा ११२ या टोल फ्री क्रमांकावर संपर्क साधावा असे आवाहन पोलिसांनी केले आहे. पोलिसांनी मांढरदेव (ता. वाई, जि.सातारा) येथील श्री काळूबाई मंदीर, अंबाडे येथील जानुबाई मंदीर, भोर शहरातील वाघजाई मंदिर या मार्गावरील आणि एसटी स्टँड वरील गस्त वाढविली असून संशयास्पद असलेल्या वाहनांची तपासणी सुरू केली आहे.
पोलिसांचे आवाहन
- घराबाहेर जाताना शेजाऱ्यांना कल्पना द्यावी आणि बंद घरात दागिने ठेवू नयेत.
- महिलांनी देवीच्या मंदिरात जाताना अंगावर दागिने घालून प्रदर्शन करू नये.
- एसटी स्टँडवर किंवा गर्दीच्या ठिकाणी गळ्यातील दागिने चोरीचे प्रकार घडू नयेत याची काळजी घ्यावी.
- गावात किंवा परिसरात अनोळखी व्यक्ती फिरत असल्यास किंवा त्यांच्या हालचाली संशयास्पद दिसल्यास पोलिसांशी संपर्क साधावा.
- रस्त्यात एकटे असताना अनोळखी व्यक्तींसोबत बोलणे टाळावे.
- कोणत्याही अडचणीसाठी पोलिसांच्या ११२ या टोल फ्री क्रमांकावर संपर्क करावा.
